Uttarakhand High Alert : दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड बॉर्डर सील, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सघन चेकिंग अभियान

Nov 10, 2025, 05:13 PM
देहरादून: देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दिल्ली की इस घटना के बाद उत्तराखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रमुख शहरों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की संख्या बढ़ाते हुए तैनाती की गई है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

देहरादून में पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।

एडीजी वी मुरुगेशन ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सघन चेकिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बॉर्डर इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही हैं।

अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड में सभी एसएसपी और एसपी को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी बॉर्डर एरिया को सील कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस ने सोशल मीडिया और अफवाहों पर लोगों को ध्यान न देने को कहा है। इसके साथ ही शहर में ड्रोन, निगरानी कैमरों और अन्य तकनीकी गतिविधियों से नजर रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही हर जानकारी उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना को अत्यंत दुखद बताया है। इसमें हताहत एवं घायल हुए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के मद्देनजर उत्तराखंड के डीजीपी को पुलिस को हाई अलर्ट पर रखने, पूरी सतर्कता बरतने और राज्य की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए तथा हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाया जाए और हर वाहन की जांच करने के बाद ही उसे छोड़ा जाए।

--आईएएनएस

 

 

