Uttarakhand Heavy Rain: उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

Aug 14, 2025, 06:24 AM
देहरादून:  उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के सभी 13 जनपदों में गुरुवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरी यात्रा से बचें और सतर्क रहें। नदी-नालों के किनारे जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने और बहुत तीव्र से अत्यधिक तीव्र बौछारें पड़ने की संभावना है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।

 

विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिलों में अगले कुछ घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

 

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियातन 7 जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी रहेगी।

 

मौसम विभाग ने दो दिन पहले जानकारी दी कि 13 से 16 अगस्त 2025 तक उत्तराखंड में सक्रिय से लेकर प्रबल मानसून की स्थिति रहेगी। अनुमान है कि 13 से 16 अगस्त के दौरान मॉनसून ट्रफ की पश्चिमी शाखा सामान्य से उत्तर की ओर बनी रहेगी, जबकि पूर्वी छोर दक्षिण की ओर खिसककर उत्तर व मध्य बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरेगा। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से उत्तराखंड में 13 से 16 अगस्त 2025 के दौरान व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की तीव्रता 14 अगस्त की शाम तक अधिकतम रहने की संभावना है।

 

 

