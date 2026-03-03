Uttarakhand News : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम धामी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा

हरिद्वार: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के संबंध में तैयारियों का निरीक्षण किया। अमित शाह राज्य में धामी सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने बताया कि हरिद्वार में भव्य रूप से कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि डेडलाइन से पहले कार्य को पूरा कर लें।

उन्होंने कहा कि हरिद्वार के आसपास के इलाकों और पूरे उत्तराखंड से लोग इसमें हिस्सा लेंगे। हमारे जाने-माने वर्कर, ऑफिस बेयरर और समाज के अलग-अलग सेक्टर में काम करने वाले दूसरे लोग सभी इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, हाल के वर्षों में डबल इंजन सरकार के कामों और उत्तराखंड राज्य की उपलब्धियों को दिखाने वाला एक इवेंट भी होगा। लोगों में बहुत जोश है और बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं।

उन्होंने कहा कि हमने चार धाम यात्रा की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी और तैयारियां आखिरी स्टेज में हैं।

विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमने अब तक किए गए सभी कामों को लगातार जनता के सामने रखा है। इस बार भी हम इस दौरान किए गए कामों के साथ-साथ भविष्य के लिए अपने रोडमैप को उत्तराखंड की जनता के सामने रखेंगे।

उन्होंने कहा कि समृद्धि, खुशहाली और सर्वांगीण विकास के साथ-साथ राज्य की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड को विकास के प्रत्येक क्षेत्र में इंद्रधनुष की भांति बहुरंगी उपलब्धियों से समृद्ध बनाने के लिए सरकार पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करती रहेगी।

युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को लेकर सीएम धामी ने कहा कि हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। लोगों से संपर्क भी किया गया है। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। भारत सरकार अपने लोगों को सकुशल भारत वापसी कराएगी।

