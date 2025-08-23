Uttarakhand BJP Meeting: उत्तराखंड पंचायत के बाद आगामी विधानसभा चुनाव हमारी प्राथमिकता: महेंद्र भट्ट

नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर आयोजित संगठन बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह-प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहीं। बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों की समीक्षा और आगामी रणनीतियों पर चर्चा करना था।

भाजपा सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया कि यह एक नियमित बैठक थी, जिसमें सभी सांसदों को एक मंच पर लाया गया। बैठक में पंचायत चुनावों के परिणामों का विश्लेषण किया गया, विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहां पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

भट्ट ने कहा, "हमने कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों की समीक्षा की और भविष्य में बेहतर रणनीति तैयार करने पर जोर दिया। यह बैठक भाजपा की उत्तराखंड इकाई के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही, जिसमें भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई।"

इसके साथ ही उन्होंने 17 सितंबर से शुरू होने वाले 'सेवा पखवाड़े' की जानकारी दी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक चलेगा। इस दौरान सभी सांसद विभिन्न सेवा गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

बैठक में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। भट्ट ने कहा कि पार्टी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसमें सांसदों के कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाएगा। संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क के जरिए पार्टी उत्तराखंड में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करेगी।

इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने संविधान संशोधन विधेयक पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी को न्यायालय से सजा मिलती है, तो उसे स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह नैतिकता का तकाजा है।"

बैठक में उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा पर भी चर्चा हुई। महेंद्र भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। बचाव अभियान जारी है, और कई मशीनें व उपकरण मौके पर तैनात किए गए हैं। बारिश के कारण स्थिति जटिल बनी हुई है, लेकिन सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।