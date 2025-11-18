Uttar Kumar Case : उत्तर कुमार के खिलाफ नया मुकदमा, वकील को धमकाने का आरोप

गाजियाबाद: 'राजी बोल जा' फेम उत्तर कुमार पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। वादी की महिला वकील को धमकाने और छवि खराब करने की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे उत्तर कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले से ही उनके खिलाफ बलात्कार का केस चल रहा है।

दरअसल, सोमवार को गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन में अभिनेता उत्तर कुमार और उनकी सहयोगी सोनम सैन के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मामला एक महिला वकील से जुड़ा है, जो पहले से ही उत्तर कुमार के खिलाफ चल रहे बलात्कार केस में पीड़िता की तरफ से लड़ रही हैं। उत्तर कुमार और सोनम सैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कुमार और उनके सहयोगियों ने वकील को धमकाना शुरू कर दिया है। उन्हें गंदी गालियां दी गईं और केस को छोड़ने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इस बीच 7 नवंबर को जब वकील और पीड़िता अदालत में उपस्थित थीं, तभी सोनम सैन ने एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। वीडियो में वकील के बारे में गंदी बातें कही गईं और उनकी छह साल की बेटी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की गई। वीडियो में धमकी दी गई कि कोर्ट के बाहर वकील को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

वकील का कहना है कि वह इन सब चीजों से बहुत डरी हुई हैं और उन्हें डर है कि उत्तर कुमार किसी के जरिए उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वकील ने पुलिस से अनुरोध किया है कि उत्तर कुमार और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उनके और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस ने मामले के तह तक जाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस