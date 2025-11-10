उद्धव ठाकरे-शरद पवार को झटका, आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों की घोषणा से पहले कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ऐलान किया कि पार्टी आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी।

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, "हमारे स्थानीय नेताओं ने अकेले चलने के लिए आग्रह किया है। इस स्थिति में हाईकमान से बात की गई। हाईकमान का कहना है कि लोकल लेवल पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लें। मुंबई के लेवल पर वही निर्णय हुआ है और अकेले चुनाव लड़ा जाएगा।"

कांग्रेस के इस निर्णय से महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के भविष्य को लेकर चिताएं बढ़ गई हैं। महा विकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस के साथ शिवसेना-यूबीटी और एनसीपी-एसपी भी शामिल हैं।

हालांकि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव कार्यक्रम की अभी घोषणा नहीं हुई है।

इससे पहले, कांग्रेस की मुंबई नगर इकाई ने बताया कि चुनाव में उम्मीदवारी के लिए एक हजार से अधिक आवेदन आए हैं।

नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष सांसद वर्षा गायकवाड़ की अध्यक्षता में तैयारियां चल रही हैं और 227 वार्डों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। सांसद सुरेशचंद्र राजहंस ने भी कहा कि वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोर-शोर से तैयारी कर रहे हैं।

कांग्रेस इकाई ने गुरुवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि पार्टी ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए और 1150 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए।

मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस ने बताया कि मुंबई के सभी छह जिलों से इच्छुक उम्मीदवारों की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया मिल रही है और चूंकि नगर निगम के लिए आरक्षण की घोषणा जल्द ही की जाएगी, इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाएगी।

