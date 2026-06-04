उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, अल्मोड़ा में जनसभा और पौड़ी गढ़वाल में करेंगे पूर्व सैनिकों से संवाद

देहरादून, 4 जून (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार से उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे, पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है।

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इस दौरे को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ जनता से जुड़ना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करना भी है।

राहुल गांधी का पहला बड़ा कार्यक्रम अल्मोड़ा में होगा, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थकों और स्थानीय लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

इसके बाद वह पौड़ी गढ़वाल जाएंगे, जहां पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। यह कार्यक्रम कंडोलिया ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।

दौरे की अहमियत को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कार्यक्रम स्थलों और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, कंडोलिया ग्राउंड और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

बुधवार को कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने राहुल गांधी के दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि लोगों में उनके कार्यक्रमों को लेकर काफी उत्साह है।

पत्रकारों से बातचीत में सैलजा ने कहा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दो दिन के दौरे पर आ रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम अल्मोड़ा में है। दूर-दूर से लोग इस जनसभा में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि, ऐसी खबरें मिल रही हैं कि सरकार ने लोगों की आवाजाही के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं। कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है।"

कुमारी सैलजा ने कहा, "लोग राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने अभी तक स्थानीय लोगों के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं की है। कई जगह ट्रैफिक जाम है, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत होगी।"

उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी पौड़ी गढ़वाल जाएंगे और वहां पूर्व सैनिकों से बातचीत कर विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानेंगे।

शुक्रवार को दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी उत्तराखंड भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

इस बीच, भाजपा ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर तंज कसा है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से आखिरकार भाजपा को ही फायदा होता है।

गणेश जोशी ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वह जहां भी जाते हैं, वहां भाजपा का ही काम कर जाते हैं।"

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी