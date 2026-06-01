उत्तराखंड में दो अलग-अलग बस दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत, 26 से ज्यादा घायल

देहरादून, 1 जून (आईएएनएस)। उत्तराखंड में सोमवार सुबह अलग-अलग हिस्सों में हुई दो अलग-अलग बस दुर्घटनाओं में एक यात्री की मौत हो गई और 26 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस की टीमें दोनों दुर्घटना स्थलों पर पहुंच गई हैं और आगे की जांच जारी है।

पहली दुर्घटना हरिद्वार में नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत सप्तऋषि क्षेत्र में हुई, जहां एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके परिणामस्वरूप एक महिला की मृत्यु हो गई और 26 अन्य घायल हो गए।

रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान से तीर्थयात्रियों का एक समूह एक डबल-डेकर बस में हरिद्वार आया था। गंगा में पवित्र स्नान करने के बाद वे घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तब सप्तऋषि क्षेत्र में कथित तौर पर चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई।

दुर्घटना के समय बस में लगभग 45 यात्री सवार थे। इस घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और पलटे हुए वाहन के अंदर से मदद के लिए चीखें सुनाई आने लगी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल यात्रियों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में पहुंचाया।

अधिकारियों ने क्रेन की मदद से सड़क से पलटी हुई बस को हटाने के प्रयास भी शुरू कर दिए। मृतक की पहचान 50 वर्षीय पुष्पकुंवर के रूप में हुई है, जो राजस्थान के नागौर जिले के निवासी भंवर सिंह की पत्नी थीं।

दूसरी ओर, पुलिस ने बताया कि दुर्घटना शांतिकुंज के पास हुई, जब बस को सड़क किनारे पीछे किया जा रहा था। पलटे हुए वाहन से टकराने से बचने के प्रयास में पास से आ रहे एक डंपर ट्रक के चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे स्थित एक ढाबे से जा टकराया। इस घटना में सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो गाड़ी को भी टक्कर लगी और उसे नुकसान पहुंचा। हालांकि, इस दूसरी टक्कर में किसी अतिरिक्त चोट की सूचना नहीं मिली है।

टिहरी जिले में एक अलग घटना में, जौलंगी गांव के पास एक और बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए। बस गंगोत्री से केदारनाथ की ओर जा रही थी, तभी कंडीखाल से चंबा की ओर लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर यह दुर्घटना हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि बस में चालक और परिचालक सहित लगभग 22 लोग सवार थे। दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और घायल यात्रियों को पास के एक चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया।

टिहरी दुर्घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं, और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाओं के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

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