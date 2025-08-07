भारत समाचार

US Tariff On Indian Goods: यूएस टैरिफ पर बोले पवन खेड़ा, 'भारत को ब्‍लैकमेल कर रहा अमेरिका'

भारत से आयात पर अमेरिकी शुल्क से बवाल, कांग्रेस और विदेश मंत्रालय की तीखी प्रतिक्रिया।
Aug 07, 2025, 05:43 AM
नई दिल्‍ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का आदेश दिया। इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में आ गए कि अमेरिका हमें ब्‍लैकमेल कर रहा है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान हैरानी जताते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति में आ गए कि अमेरिका हमें ब्‍लैकमेल कर रहा है। भारत कभी भी इस तरह की ब्‍लैकमेलिंग के आगे नहीं झुका है। इंदिरा गांधी के दौर को याद करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को उससे कुछ सीखना चाहिए। पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने अपनी छवि के आगे देश के हितों को कम माना है। हालांकि, हम उम्‍मीद करते हैं कि पीएम मोदी इस बार हिम्‍मत दिखाते हुए मजबूती से देश के हितों को सामने रखकर बात करेंगे।

इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने का यह कदम यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। ट्रंप ने पिछले सप्ताह भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसे अब आधिकारिक रूप से लागू किया जा रहा है।

अमेरिकी टैरिफ पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका ने हाल के दिनों में रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात मार्केट फैक्टर पर आधारित हैं और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं।

 

