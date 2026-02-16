भारत समाचार

Uran Earthquake February 2026 : उरण में भूकंप के झटके, औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासन सतर्क

उरण औद्योगिक क्षेत्र में हल्की भूकंप से प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा तैयारियां बढ़ाईं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 16, 2026, 09:26 AM
महाराष्ट्र: उरण में भूकंप के झटके, औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासन सतर्क

उरण: महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र उरण में रविवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब जमीन के भीतर हुई हलचल ने लोगों को दहशत में डाल दिया। जेएनपीए-पलस्पे राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित नवघर औद्योगिक क्षेत्र में शाम 7.27 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए।

रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.4 मापी गई। तीव्रता भले ही कम थी, लेकिन क्षेत्र की औद्योगिक संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया। उरण के तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम और आपदा प्रबंधन विभाग ने भूकंपीय हलचल की आधिकारिक पुष्टि की है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, भूकंप का केंद्र नवघर इलाके में पाया गया, जो कि विश्व प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए) से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा, केंद्र से महज एक किलोमीटर के दायरे में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विशाल घरेलू गैस प्लांट मौजूद है। साथ ही तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की तेल शोधन इकाई और गैस आधारित विद्युत केंद्र भी इसी क्षेत्र के बेहद करीब स्थित हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि उरण न केवल एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, बल्कि यह आयातित ज्वलनशील और तेलजन्य पदार्थों के बड़े भंडारण के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में जमीन के भीतर होने वाली हल्की कंपन भी संभावित खतरे का संकेत मानी जाती है। हालांकि, इस भूकंप से किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है, फिर भी इस घटना ने संवेदनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था, संरचनात्मक मजबूती और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर नई बहस छेड़ दी है।

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर संबंधित औद्योगिक इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट और आपदा प्रतिक्रिया अभ्यास को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

--आईएएनएस

 

 

Earthquake 2.4 MagnitudeDisaster Management IndiaIndustrial Safety AlertJNPA Vicinity AlertGas Plant PrecautionIndustrial Zone MaharashtraUran Maharashtra EarthquakeSeismic Activity UranNatural Disaster MaharashtraPetrochemical Plant Safety

Related posts

Loading...

More from author

Loading...