Rahul Gandhi Criticism : ‘वह शौक के हिसाब से राजनीति करते हैं’, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज

पटना: राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर पलटवार करते हुए कहा कि वह शौक के हिसाब से राजनीति करते हैं।

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता के प्रति कोई रुचि नहीं है। तभी तो कोई बात बनती नहीं। उनका मन किया तो देश, मन किया तो कभी विदेश।

उन्होंने कहा कि जिस ढंग की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, देश में आज कांग्रेस की इसी वजह से दुर्गति हो गई है।

राहुल गांधी द्वारा संघ पर उठाए जा रहे सवालों पर कुशवाहा ने कहा कि यदि कोई ठोस मुद्दा होता तो अच्छी बात थी, लेकिन संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप लगाना ठीक नहीं है। ऐसे आरोपों का कोई अर्थ नहीं है।

उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर को मुद्दा बनाकर देख लिया गया। बिहार की जनता ने जोरदार तरीके से जवाब दे दिया। अब उनकी बुद्धि भगवान ही बेहतर जानता है, क्या कहा जाए। बिहार में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। फिर भी वही मुद्दा बनाते जा रहे हैं और वही रवैया अपनाते जा रहे हैं। जनता एनडीए के समर्थन में खड़ी है।

तेजस्वी यादव के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये क्या बोलते हैं, इसका अर्थ वही बेहतर समझते हैं। बिहार के गांव-गांव में जनता ने किसे वोट दिया है, यह जान लीजिए। जनता एनडीए के साथ है। एनडीए ने काम किया है। विपक्ष के लोगों का रवैया ठीक नहीं है, इसलिए जनता उनके साथ नहीं जा रही।

राजद के एक पोस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। जांच जरूर होनी चाहिए और गड़बड़ी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए।

राजद की ओर से एक्स पोस्ट में लिखा गया कि एनडीए नेताओं का वेतन-पेंशन घोटाला। ये लोग ईमानदारी और शुचिता पर प्रवचन तो बड़ी-बड़ी करते हैं पर खुद को जहां से अनैतिक तरीके से जितने पैसे मिल जाएं, बटोरने में क्षण भर भी नहीं सोचते हैं। इस घोटाले पर बिहार सरकार की कार्रवाई कब होगी? कोई आम नागरिक होता तो उससे सूद समेत संपूर्ण राशि की उगाही और सजा सुनिश्चित करने में यह बुलडोजर से घर तोड़ने वाली सरकार 1 मिनट भी देर नहीं लगाती।

--आईएएनएस