Upendra Kushwaha Statement : सबकुछ ठीक है, अभी चर्चा के लिए दिल्ली जा रहे हैं : उपेंद्र कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा बोले—दिल्ली में होगी सीट बंटवारे पर चर्चा, सब ठीक हो जाएगा
Oct 15, 2025, 08:15 AM
सबकुछ ठीक है, अभी चर्चा के लिए दिल्ली जा रहे हैं : उपेंद्र कुशवाहा

पटना: अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आए राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद जताई है कि सब ठीक हो जाएगा।

बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली जा रहा हूं, जहां पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ सीट बंटवारे के संदर्भ में चर्चा होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबकुछ ठीक हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होने बाकी है और उसी पर चर्चा के लिए हम लोग जा रहे हैं।

इसके अलावा, जब उनसे महुआ सीट के संदर्भ में सवाल किया गया, तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि मैं बाकी चीजें दिल्ली से लौटकर बताऊंगा। फिलहाल, कुछ नहीं कह सकता। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग चर्चा को ज्यादा हवा मत दीजिए। सबकुछ ठीक हो जाएगा।

वहीं, जब इस संबंध में नित्यानंद राय से भी सवाल किया गया, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बयान का जिक्र कर कहा, “उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं कि सब ठीक जाएगा, तो ठीक हो जाएगा।”

इससे पहले, मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपने इस बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी थी कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उनके इस बयान को सीट बंटवारे को लेकर उनकी असंतुष्टि का परिणाम बताया गया था।

बता दें कि रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया था। इस बंटवारे के तहत भाजपा और जेडीयू के खाते में 101-101 सीटें दी गई। इसके अलावा, चिराग पासवान की पार्टी चिराग पासवान को 29, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को छह- छह सीटें दी गई।

इस सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा, “मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या आवंटित नहीं हो पाई। कई घरों में आज खाना नहीं बना होगा। लेकिन, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जो दिखती नहीं हैं।”

 

 

