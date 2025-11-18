भारत समाचार

उपेंद्र कुशवाहा की अखिलेश यादव को नसीहत, 'उनको समझ जाना चाहिए कि वोट चोरी का मुद्दा बेबुनियाद है'

Nov 18, 2025, 04:37 AM

पटना,17 नवंबर (आईएएनएस)। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्‍होंने बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की डकैती होने की बात कही है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अखिलेश को समझ जाना चाहिए कि वोट चोरी का मुद्दा बेबुनियाद है।

उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किसका वोट चुराया गया? या ये किसकी डकैती है? किसकी? जनता की। जनता बोलेगी तो ही फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। अगर कुछ चुराया होता, तो लोग बोलते। तो अगर कोई किसी के घर लूटने की बात करता है, तो इसका मतलब है कि असल में किसी के घर में चोरी नहीं हुई। वरना लोग बोलेंगे क्यों? वो बोलना ही नहीं चाहते। अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये मुद्दा पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसी तरह के मुद्दे को लेकर विपक्ष चलेगा तो बिहार जैसी दुर्गति हर राज्‍य में होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे लोगों का मालिक भगवान ही है।

सीएम फेस को लेकर कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जैसा कि हमने बार-बार कहा है। यह अंतिम है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए किसी को अनावश्यक सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है।

कुशवाहा ने कांग्रेस के उस पोस्‍ट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया है कि खुद की ताकत पर भरोसा करना चाहिए, उधारी का ताकत घातक होता है। कुशवाहा ने कहा कि वे कई वर्षों से पूरी तरह से राजद पर निर्भर हैं। उनके पास खुद की क्या ताकत है? कांग्रेस के लोग जो भी कहते हैं, उन्हें खुद भी समझ नहीं आता।

उपेंद्र कुशवाहा ने रोहिणी आचार्य के लालू यादव के परिवार से नाता तोड़ने के मामले में कहा कि इस तरह की परिस्थिति के लिए परिवार के लोग ही जिम्‍मेदार हैं। जनता चीजों को समझ रही है। जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते वह राज्‍य के लिए क्‍या कर सकते हैं। इसीलिए बिहार की जनता ने राजद को नकार दिया है।

