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Uttar Pradesh Weather : यूपी में तूफान और भारी बारिश से दो दिनों में 24 लोगों की मौत, सीएम योगी ने दिया मदद का भरोसा

खराब मौसम से यूपी में तबाही, 24 मौतें; सरकार ने राहत कार्य तेज किए
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 07:10 AM
यूपी में तूफान और भारी बारिश से दो दिनों में 24 लोगों की मौत, सीएम योगी ने दिया मदद का भरोसा

लखनऊ: पिछले दो दिनों में भारी बारिश, तेज तूफान और बिजली गिरने के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, खराब मौसम के चलते हुई घटनाओं में 15 लोग घायल हुए हैं जबकि 16 जानवरों की भी मौत हुई है।

राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश, तेज़ हवाओं और बार-बार बिजली गिरने से हालात खराब हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खुले खेतों में काम करने वाले किसान, बाहर मौजूद लोग और कच्चे घरों में रहने वाले परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने, बिजली गुल होने और पानी भरने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, जिनकी मौत हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल समय में राज्य सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को तुरंत और सही इलाज दिया जाए और अस्पतालों में सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि मृतकों, घायलों और पशुधन के नुकसान का मुआवज़ा 24 घंटे के भीतर दिया जाए।

जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि मदद देने में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रशासनिक टीमें प्रभावित जिलों में राहत कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वे घर-घर जाकर नुकसान का आकलन कर रही हैं और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचा रही हैं।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।

उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी मौसम बदल रहा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) समेत कई जगहों पर गुरुवार को बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे लू से राहत मिली। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान भी जताया है।

--आईएएनएस

 

 

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