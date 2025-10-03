Uttar Pradesh Security : बरेली समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जुमे की नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी

लखनऊ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, नोएडा, अलीगढ़, अमरोहा और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आए। बरेली की हालिया घटना के बाद सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिक सतर्क दिखी। अमरोहा के चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

बरेली में जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। मस्जिदों के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटा जा सके।

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने आईएएनएस से कहा कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने कानून और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी, जिसको पुलिस प्रशासन ने घंटेभर में कंट्रोल कर लिया था। एहतियात के तौर पर शुक्रवार को बरेली में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है।

उन्होंने बताया कि हर संवेदनशील प्वाइंट पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा, "हम जिस तरह संवाद कायम करके चल रहे हैं, सभी को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन किसी गुनहगार या दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा।"

बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पूरे शहर को स्पेशल और सुपर जोन में बांटकर पुलिस बल की तैनाती की गई है। फिलहाल, कहीं किसी तरह तनाव की स्थिति नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है, जबकि इलाकों में ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। सभी लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ने के बाद वे अपने घरों को जाएं।

अलीगढ़ में भी पुराने शहर के संवेदनशील इलाकों में आरएएफ और भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि शहर को 7 सेक्टर में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। फिलहाल, सब कुछ सकुशल है और आगे भी उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य रहे।

अमरोहा में एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है। पुलिस और खुफिया तंत्र पूरी तरह एक्टिव हैं। एसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुस्लिम समाज से शांति और अमन के साथ नमाज अदा करने की अपील की गई है।

मुजफ्फरनगर में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली और अधिकारियों के साथ स्थिति की निगरानी की। नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी की। एसएसपी ने जनता से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें।

नोएडा पुलिस प्रशासन ने भी शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर विशेष सतर्कता बरती। सेक्टर-8 स्थित जामा मस्जिद समेत तमाम संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। डीसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरे नोएडा में करीब 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा के साथ ड्रोन व निगरानी टीमों के जरिए हालात पर पैनी नजर रखी गई।

पुलिस ने उपद्रव की किसी भी आशंका को लेकर पहले से ही निगरानी तंत्र को सक्रिय रखा था, जिससे नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकी। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि शहर में प्रमुख मस्जिदों के पास में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। धर्मगुरुओं के साथ भी मीटिंग की गई है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।