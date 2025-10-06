UP NCRB Report 2023 : एनसीआरबी 2023 में यूपी के बेहतर प्रदर्शन की पूर्व डीजीपी ने की तारीफ

लखनऊ: राष्ट्रीय अपराध निरोध ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2023 के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का बेहतर प्रदर्शन रहा। प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन ने आईएएनएस से बात कर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की।

पूर्व डीजीपी एके जैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "एनसीआरबी की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को मैं बहुत बेहतर मानता हूं। हर साल अपराधों में वृद्धि होती है। वहीं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 28 राज्यों के आंकड़े आए हैं, जिसमें यूपी की पोजीशन सुधरी है। अपराधों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी गिरावट हुई है। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में राष्ट्रीय औसत से कमी दर्ज की गई है। दलितों के उत्पीड़न में भारी गिरावट है। यह मामूली उपलब्धि नहीं है, बल्कि ऐसे नतीजे पाने के लिए कई सालों की मेहनत है।"

उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। पुलिस फोर्स में भारी रिक्तियों को पूरा किया जा रहा है। डॉयल 112 को बहुत सशक्त किया गया है। गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। एटीएस और एफटीए को मजबूत किया गया है। एंटी रोमियो स्क्वॉड बनाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में बहुत सी कार्रवाई चल रही है, जिसके नतीजे अब आ रहे हैं।

पहले अपराधियों के खिलाफ गवाहियां नहीं होती थीं, लेकिन अब हो रही हैं। अपराधियों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें सजा मिल रही है, जिसके कारण उनका मनोबल टूटा है। माफियाओं की संपत्तियां जब्त करके उन्हें जनपयोगी कार्यों में लगाया गया है।

प्रयागराज में अतीक अहमद की जो संपत्ति जब्त हुई थी, उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाए गए हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ऐसी जमीनों पर गरीबों का आशियाना बन रहा है? माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति सीज हुई है, पर बने फ्लैट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा रहा है। जो कब्जे होते थे, वे पूरी तरह रुक गए हैं, वहीं जो पहले के कब्जे थे, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है।

शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस सफल ऑपरेशन कर रही है। गंभीर अपराधों को संगीनता से लेते हुए उन पर तय समय में कार्रवाई पूरी की जा रही है।