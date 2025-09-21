Anandiben Patel Speech : नारी शक्ति और स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति का आधार : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

भारत समाचार

Sep 21, 2025, 03:56 PM
नारी शक्ति और स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति का आधार : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नारी शक्ति और उसका स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति का आधार है। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता एक सशक्त समाज का निर्माण करते हैं।

उन्होंने यह बात रविवार को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ के 18वें दीक्षांत समारोह में कही।

राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त छात्र-छात्राओं को बधाई दी और कहा कि विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा और कौशल का उपयोग देश के सीमांत और मध्यवर्गीय कृषकों की उन्नति के लिए करें। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा ग्रामीण स्तर पर किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए गाजियाबाद के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 300 किटों का वितरण भी किया।

दीक्षांत समारोह में कुल 583 उपाधियां प्रदान की गईं, जिनमें 406 छात्र और 177 छात्राएं शामिल थीं। कुल 26 पदक भी वितरित किए गए, जिनमें 16 छात्राओं और 10 छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चार प्रायोजित पदक भी पहली बार प्रदान किए गए।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘ड्रोन दीदी’ पहल शुरू की है। महिलाएं कृषि क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान का सदुपयोग देशहित में करें और सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टार्टअप और कृषि योजनाओं से लाभ उठाएं।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उपाधि प्राप्त छात्रों को बधाई दी और कहा कि ये युवा विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

कुलपति प्रो. केके सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, भविष्य की परियोजनाओं और शिक्षा, शोध एवं प्रसार के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।

 

 

