Brijesh Pathak inspection : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने किया गौशाला का निरीक्षण, चारे और पानी की खामियों पर जताई नाराजगी

Sep 15, 2025, 12:10 PM
नोएडा : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने किया गौशाला का निरीक्षण, चारे और पानी की खामियों पर जताई नाराजगी

नोएडा: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सोमवार को सेक्टर-14 स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान गौशाला में व्यवस्थाओं को लेकर कई अहम बातें सामने आईं। उनके साथ जिलाधिकारी मेधा रूपम, कई भाजपा नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने सबसे पहले गौशाला में उपलब्ध कराए जा रहे चारे और पानी की गुणवत्ता पर नजर डाली। इस बीच उन्हें जानकारी मिली कि चारे में कई खामियां हैं और पानी में काई की शिकायतें भी मिल रही हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद गौ सेवकों से सवाल किया कि आखिर पुराना और खराब चारा गायों को क्यों खिलाया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि गायों की सेवा और देखभाल सर्वोपरि है। किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी मेधा रूपम को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि गौशाला की सभी व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त किया जाए और गायों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गौशाला में गायों को उत्तम चारा, स्वच्छ पानी और उचित देखभाल मिलती रहे। उन्होंने गौशाला की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गायें यहां स्वस्थ और हष्ट पुष्ट दिख रही हैं, लेकिन छोटे-छोटे सुधार किए जाने बेहद जरूरी हैं।

इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में गौशाला के रखरखाव और प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। निरीक्षण के दौरान मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने डिप्टी सीएम को आश्वस्त किया कि गौशाला में पाई गई खामियों को शीघ्र ही दूर कर दिया जाएगा।

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का यह दौरा गौशाला प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया कि सरकार पशु संरक्षण और गौ कल्याण के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से ले रही है।

 

