Keshav Prasad Maurya Statement : जीएसटी सुधार से देशवासियों को बचत उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ: केशव प्रसाद मौर्य

यूपी डिप्टी सीएम ने मोदी के जीएसटी सुधारों को बताया ऐतिहासिक और लाभकारी
Sep 21, 2025, 04:01 PM
जीएसटी सुधार से देशवासियों को बचत उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा कि जीएसटी सुधार से देशवासियों को बचत का उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पहले देश में टैक्स का जटिल जाल फैला हुआ था, जिसके कारण कारोबारी, उद्योग जगत से जुड़े लोग और उद्योगपति विभिन्न समस्याओं का सामना करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण के तहत 'एक देश, एक टैक्स' की व्यवस्था के रूप में जीएसटी लागू किया। शुरू में जीएसटी के स्लैब में कई उतार-चढ़ाव थे, लेकिन अब लोगों की बचत बढ़ाने और उनकी खरीद क्षमता में वृद्धि करने के लिए जीएसटी में बड़े सुधार किए गए हैं, जो 22 सितंबर से लागू होंगे।

उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस जीएसटी सुधार से देशवासियों को बचत का उत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को इसके लिए बधाई देता हूं। उन्होंने अपील की कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुसार, जो बेचने वाले हैं, वे स्वदेशी बेचें, और जो खरीदने वाले हैं, वे स्वदेशी खरीदें। इससे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के साथ-साथ विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में तेजी आएगी।

मौर्य ने कहा कि मैं इसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और इसका लाभ देश एवं देशवासियों को व्यापक रूप से मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जीएसटी सुधारों से एमएसएमई सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह लाभ देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, कारोबारी हों या नौकरीपेशा व्यक्ति।

उन्होंने कहा कि हर सेक्टर को फायदा होगा। जिन लोगों ने जीवन बीमा कराया है, उन्हें भी बचत होगी। कई लोग 22 सितंबर का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकें। इस ऐलान से उनका विश्वास बढ़ा है और देशवासी आत्मविश्वास से भर गए हैं। मौर्य ने इसे ऐतिहासिक ऐलान करार देते हुए कहा, "यह एक ऐतिहासिक कदम है। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वे इस अवसर का बार-बार लाभ उठाएं और खरीदारी करें, क्योंकि नवरात्रि से खरीदारी और बचत का समय शुरू हो रहा है। यह मिठाई खाने और खिलाने का भी समय है।

वहीं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों को लेकर देशवासियों का मार्गदर्शन किया और 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई दरें देश के लिए एक बड़ा उपहार हैं।

उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश की जनता को यह अनमोल उपहार दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय की गहराइयों से आभार और अभिनंदन करता हूं। पाठक ने कहा कि ये टैक्स सुधार देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कई गुना गति प्रदान करेंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री की स्वदेशी अपील का समर्थन करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री ने देश के सभी दुकानदार भाइयों से अपील की है कि वे स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी ही बेचें, ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर चर्चित हों और उनकी पहुंच विश्व तक हों।" उन्होंने एमएसएमई सेक्टर की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, "एमएसएमई सेक्टर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विशेष महत्व दिया है।"

एमएसएमई के उत्पाद हमारे दैनिक उपयोग में आते हैं, और जब ये उत्पाद जन-जन तक पहुंचेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति करेगी और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य जल्द साकार होगा।

उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ निवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मां दुर्गा सबका कल्याण करें और सभी के दुखों व संकटों का नाश हो, ऐसा मैं मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं।

 

