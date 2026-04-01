Yogi Adityanath : सीएम योगी ने बारिश से प्रभावित किसानों के लिए तुरंत राहत के आदेश दिए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के कई जिलों में बेमौसम बारिश से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की और खराब मौसम से प्रभावित किसानों के हाल-चाल के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बेमौसम बारिश के कारण किसानों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी विस्तृत रिपोर्ट जमा करें।

सतर्कता की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूरी तरह से अलर्ट रहें और यह सुनिश्चित करें कि मौसम से प्रभावित किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी दोहराया कि किसानों का कल्याण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे फसलों को हुए नुकसान का तुरंत आकलन करें, पूरा डेटा इकट्ठा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित किसानों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए।

उन्होंने आगे राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे मिलकर नुकसान का तुरंत सर्वे करें और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपें, ताकि बिना किसी देरी के मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रशासन हर आपदा और संकट के समय राज्य की जनता के साथ मजबूती से खड़ा है।

सीएम योगी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से फसलों को पहले ही नुकसान पहुंच चुका है और पहले हुए नुकसान के लिए मुआवजा अभी भी बांटा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से जुटे रहें, स्थिति का यथार्थवादी आकलन करें, और यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का सही-सही मूल्यांकन किया जाए, ताकि उचित सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा सके।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रधान सचिव (कृषि) और राहत आयुक्त से कहा कि वे जमीनी स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा समन्वय बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राहत उपायों को समय पर लागू करने के लिए, सभी संबंधित जानकारी तय समय-सीमा के भीतर इकट्ठा करके सरकार को सौंप दी जानी चाहिए।

सीएम योगी ने आगे कहा कि नुकसान के आकलन की रिपोर्ट मिलते ही मुआवजे का वितरण तुरंत शुरू कर दिया जाना चाहिए।

--आईएएनएस