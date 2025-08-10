UP CM Dashboard July 2025: सीएम डैशबोर्ड की निगरानी से विकास कार्यों में आई तेजी, गुणवत्तापूर्ण हो रहे विकास कार्य

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पिछले आठ वर्षों से समग्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, बल्कि समाज के हर वर्ग का उत्थान भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

सीएम योगी के सपनों काे साकार करने में सीएम डैशबोर्ड अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सीएम डैशबोर्ड से जनसुनवाई, जन कल्याणकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे जिलों को बेहतर प्रशासनिक मानक स्थापित करने में मदद मिल रही है।

इसी कड़ी में सीएम डैशबोर्ड की जुलाई माह की रिपोर्ट में प्रदेशभर में बरेली ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि श्रावस्ती ने दूसरा और शाहजहांपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

वहीं, बेहतर कानून एवं व्यवस्था के मामले में रामपुर एसपी ने पहला, कौशांबी एसपी ने दूसरा और शाहजहांपुर एसएसपी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

सीएम डैशबोर्ड द्वारा हर माह जिलों के राजस्व कार्यों, विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की जाती है। डैशबोर्ड द्वारा प्रदेशभर के जिलों में 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की विभिन्न मानकों के आधार पर समीक्षा की जाती है।

इसके बाद जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। सीएम डैशबोर्ड की जुलाई माह की रिपोर्ट के अनुसार, बरेली ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, श्रावस्ती जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट उन जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिन्होंने प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों, और राजस्व प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप श्रावस्ती में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। यही वजह है कि श्रावस्ती पिछले कई माह से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की रिपोर्ट में टॉप फाइव जिलों में जगह बनाए हुए है। इसी तरह शाहजहांपुर तीसरे, ललितपुर चौथे और हरदोई पांचवें पायदान पर हैं। वहीं, टॉप टेन जिलों में मैनपुरी, मथुरा, महराजगंज, अंबेडकरनगर और जालौन ने जगह बनाई है।

सीएम डैशबोर्ड की जुलाई माह की रैंकिंग में कानून व्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन करने में रामपुर जिले ने बाजी मारी है, जबकि दूसरे स्थान पर कौशांबी, तीसरे स्थान पर शाहजहांपुर है। टॉप टेन जिलों में गौतमबुद्धनगर, जालौन, संभल, बाराबंकी, फिरोजाबाद, अमेठी और बस्ती शामिल हैं।