Election Integrity India: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के दावों को किया खारिज

लखनऊ: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। इसे लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जवाब दिया और उनके दावों को खारिज कर दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अन्य विषयों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, जिसमें उनके द्वारा तथ्य रखा गया कि दो मतदाता जिनका नाम आदित्य श्रीवास्तव पुत्र एसपी श्रीवास्तव (इपिक नंबर एफपीपी6437040) और विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह (इपिक नंबर आईएनबी2722288) हैं। इनका नाम यूपी के साथ-साथ अन्य प्रदेशों की विधानसभाओं की मतदाता सूची में भी अंकित है। राहुल गांधी द्वारा यह आंकड़े 16 मार्च 2025 को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाले हुए दिखाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम चार जगह अंकित दिखाया गया है। इनका नाम मुंबई सब अर्बन की विधानसभा 158 जोगेश्वरी ईस्ट की बूथ संख्या 197 के क.सं. 877, बेंगलुरु अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा की बूथ संख्या 458 के क.सं. 1265, बूथ सं. 459 के क.सं. 678 पर और लखनऊ की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व की बूथ संख्या 84 के क.सं. 630 पर अंकित दिखाया गया है। विशाल सिंह का नाम तीन जगह अंकित दिखाया गया है। इनका नाम बेंगलुरु की विधानसभा 174 महादेवपुरा की बूथ संख्या 513 के क.सं. 926 और बूथ संख्या 321 के क.सं. 894 तथा वाराणसी की विधानसभा 390 वाराणसी कैंट की बूथ संख्या 82 के क.सं. 516 पर अंकित दिखाया गया है।

यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के इपिक नंबरों को वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट गॉव डॉट इन पर सर्च किया गया तो पाया गया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम बेंगलुरु अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा की बूथ संख्या 458 के क.सं. 1265 में और विशाल सिंह का बेंगलुरु की विधानसभा 174 महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 क.सं. 926 पर ही अंकित है। इनका नाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा 173 लखनऊ ईस्ट और विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में अंकित नहीं है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए वे सही नहीं पाए गए।