UP Assembly 24 Hour Session: अनिल राजभर का कांग्रेस पर तंज, 'तुष्टिकरण की राजनीति ने देश को तर्कहीन बना दिया'

यूपी विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र, 2047 विजन पर बहस और बांके बिहारी विधेयक पर विवाद
Aug 14, 2025, 06:28 AM
अनिल राजभर का कांग्रेस पर तंज, 'तुष्टिकरण की राजनीति ने देश को तर्कहीन बना दिया'

लखनऊ:  बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक का कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने इस देश को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनकी तुष्टिकरण की राजनीति ने देश को तर्कहीन बना दिया है।"

अनिल राजभर ने आगे कहा कि 2014 से अब तक कांग्रेस 37 चुनाव हार चुकी है। इसके पीछे उन्होंने कांग्रेस की सोच को जिम्मेदार ठहराया और कहा, "कांग्रेस को देश की भावना या जनता की परवाह नहीं है। वह आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाती है, इसलिए जनता उसे हर बार सबक सिखाती है।"

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 13-14 अगस्त को हुए 24 घंटे के विधानसभा सत्र को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, "यह सत्र उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। जैसे 15 अगस्त 1947 को कोई नहीं भूल पाया, वैसे ही 2047 का विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश भी कोई नहीं भूलेगा।"

मौर्य ने विपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के पास कोई विजन नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी विकसित भारत और उत्तर प्रदेश की कल्पना तक नहीं की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, "जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात को विश्व में एक पहचान दिलाई। अब वे भारत को दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं।"

मथुरा मंदिर ट्रस्ट के शिलान्यास से जुड़े अध्यादेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मौर्य ने कहा कि कांग्रेस हर उस फैसले का विरोध करती है जो धर्म, संस्कृति और विकास से जुड़ा होता है, जबकि इन अध्यादेशों से धार्मिक संतुष्टि मिलती है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 24 घंटे के इस सत्र का उद्देश्य राज्य के विकास की दिशा में आगे बढ़ना है।

उन्होंने बताया कि इस सत्र में सभी मंत्री 2047 के विजन और लक्ष्य पर अपने विचार रख रहे हैं। यह प्रशंसा की बात है कि विपक्ष भी इसमें शामिल होकर अपनी राय रख रहा है।

उन्होंने कहा, "जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम होगी।"

 

2047 विजन पर बहस और बांके बिहारी विधेयक पर विवादयूपी विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र

