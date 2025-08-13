Uttar Pradesh Assembly Monsoon Session: दो दिन की बारिश ने सड़कों की खस्ता हालत उजागर कर दी : शिवपाल यादव

भारत समाचार

Aug 13, 2025, 07:32 AM
दो दिन की बारिश ने सड़कों की खस्ता हालत उजागर कर दी : शिवपाल यादव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पार्टी विधायक शिवपाल यादव ने चर्चा में भाग लेने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए सड़कों के खस्ताहाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

सपा नेता शिवपाल यादव ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री आवास के नजदीक सड़कों की दुर्दशा पर सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार पर सड़कों की ठीक तरीके से रख-रखाव नहीं करने पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा, "आप रोजाना अपनी गाड़ियों से आते होंगे। मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर सड़कें गड्ढों से भरी हैं। दो दिन की बारिश ने उनकी खस्ता हालत उजागर कर दी है। वे सड़कों का ठीक से रखरखाव करने में नाकाम रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "क्या वे बाढ़ रोक सकते हैं? वे कहते हैं कि हम प्रकृति से कैसे लड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ व्यवस्था तो की जा सकती थी। वे बाढ़ नहीं रोक सके। न सिंचाई और न बिजली का प्रबंधन कर सके हैं। अधिकारियों की मीटिंग में मंत्री यह कहते हुए दिख रहे हैं कि हम कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि राजस्व भी नहीं बढ़ा सके।"

वहीं, यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश को विधानसभा में पेश करने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर कहा, "जब अध्यादेश पेश होगा तो उसे विधेयक के रूप में पारित किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी।"

घर पर पुलिस आने वाले मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "वे जानना चाहते थे कि क्या हम राज्यपाल के आवास तक मार्च करेंगे। हमने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है; बाद में हम तय करेंगे कि क्या करना है।"

बता दें कि सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। बुधवार को सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है। पिछले दोनों दिनों के दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली।

 

 

