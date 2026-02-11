भारत समाचार

UP Assembly Budget : 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करेगा यूपी का बजट, हर वर्ग का होगा विकास : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

ब्रजेश पाठक बोले- बजट बुनियादी ढांचे मजबूत करेगा, हर वर्ग के लिए रोजगार और लाभ सुनिश्चित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 11, 2026, 06:27 AM
'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करेगा यूपी का बजट, हर वर्ग का होगा विकास : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार बुधवार को विधानसभा में राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा और लंबे समय से लंबित सभी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा।

ब्रजेश पाठक ने आईएएनएस से कहा कि यह बजट गरीब आदमी के आम जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बजट 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने जिन संकल्पों को जनता के सामने रखा था, उन्हें इस बजट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा है। विपक्ष पूरी तरह विफल हो चुका है और उसकी सोच उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बनाए रखने की रही है, जबकि मौजूदा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा दे रही है।

वहीं, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए है। उन्होंने बताया कि महिलाओं, किसानों, युवाओं, वंचित वर्गों और श्रमिक वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने पूंजीगत निवेश (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) पर भी खास ध्यान दिया है, क्योंकि जितना अधिक पूंजी निवेश होगा, उतने ही नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्ष से अपील की कि कम से कम बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सहयोगात्मक रवैया अपनाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने हर वर्ग को न्याय दिलाने की ईमानदार कोशिश की है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी बजट और सरकार की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया है।

जयवीर सिंह ने आगे कहा कि वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा, दोनों को बदलने का काम किया गया है। यह बजट उसी बदलाव की निरंतरता को दर्शाता है और प्रदेश को विकास के नए मुकाम तक ले जाने की क्षमता रखता है।

--आईएएनएस

 

 

Capital InvestmentUttar Pradesh PoliticsEmployment opportunitiesUP Budget 2026Yogi AdityanathSocial WelfareState Developmentgovernment policies

Related posts

Loading...

More from author

Loading...