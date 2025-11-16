भारत समाचार

Delhi Murder : आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस

जहांगीरपुरी में अज्ञात महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप
Nov 17, 2025, 06:32 AM
नई दिल्ली: जहांगीरपुरी के पीएस महेंद्र पार्क क्षेत्र में एक अज्ञात महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एसआई धर्मेंद्र (सब्जी मंडी थाना) ने पुलिस को जानकारी दी कि रेलवे ट्रैक के पास एक महिला की लाश मिली है। महिला की उम्र लगभग 40-42 साल के बीच मालूम हो रही है और उसके कपड़े फटे हुए थे। शव पर कई चोट के निशान और चेहरे व सिर पर गहरी चोटें हैं, जिससे लगता है कि वार करने के लिए किसी तेज हथियार का इस्तेमाल किया गया।

पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जो आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के शेड नंबर 2 के पीछे झाड़ियों के अंदर था, जहां मृतका आधी नग्न अवस्था में पाई गई। प्रारंभिक जांच से पता चला कि महिला संभवतः घुमक्कड़ रही होगी। मौके पर पुलिस ने संदिग्ध हथियार और महिला-पुरुष के चप्पल भी बरामद किए।

क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने पूरे स्थल का निरीक्षण किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध को पकड़ने में मदद मिल सके। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, महिला अज्ञात है और उसके परिवार का कोई पता नहीं चला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अपराधी वार करने के बाद महिला को वहीं छोड़ कर भाग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में आसपास के लोगों और गवाहों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के समय और अपराधियों के बारे में और जानकारी मिल सके।

पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर किसी को महिला के बारे में कोई जानकारी हो या घटना के समय कुछ संदिग्ध देखा गया हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और अपराधियों को जल्द पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

--आईएएनएस

 

 

Delhi Crimemurder casepolice investigationCrime Newspublic safety

