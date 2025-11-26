Unity March Karamsad : पटेल जी की 150वीं जयंती में शामिल होकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूं: मानसी जोशी

करमसद: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष में बुधवार को यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस यात्रा की शुरुआत की। करमसद से 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' तक एकता और अखंडता के मजबूत संदेश के साथ आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पदयात्रा आणंद, वडोदरा और नर्मदा जिलों से होकर गुजरेगी।

यूनिटी मार्च में शामिल होने के लिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी करमसद पहुंची। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं अहमादाबाद से इस मार्च में शामिल होने के लिए आई हूं, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती में शामिल हुई। अभी तक हर क्षेत्र में छोटी और बड़ी पदयात्रा मिलकर 842 पदयात्रा हो चुकी है। आज की पदयात्रा में युवाओं का सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिल रहा है।"

भाजपा विधायक पंकज देसाई ने कहा, "आज के कार्यक्रम में कई राज्यों से युवा भाग लेने के लिए आए थे। करमसद से मार्च शुरू हुआ है जो केवडिया तक जाने वाला है।"

यूनिटी मार्च में भाग लेने के बाद छात्रा सैयद अंजुमन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम लोग कॉलेज की तरफ से यहां कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। हम लोगों को कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है। हम लोगों को स्वदेशी चीजों को अपनाने के बारे में भी जानकारी दी गई। आज संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ थी। हम लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दी गई है।"

छात्रा सैदय सकरा ने कहा, "हमें यहां सीखने को मिला है कि अपनी स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए और विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। हमें इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है।"

बता दें कि करमसद से 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' तक जाने वाली यह यात्रा आणंद, वडोदरा और नर्मदा इन तीन जिलों से होकर गुजरेगी और इस दौरान गुजरात की पांच पवित्र एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नदियां इसकी गवाह बनेंगी।

इन नदियों में मही, विश्वामित्री, जांबुआ, ढाढर और राज्य की जीवनरेखा (जीवादोरी) समान नर्मदा शामिल हैं। पदयात्री इन नदियों के किनारों से होकर गुजरेंगे। ये लोकमाताएं संस्कृति, इतिहास और जीवन का प्रवाह हैं। ऐसे में इन पांच नदियों के आशीर्वाद के साथ यह राष्ट्रीय पदयात्रा भारतीय संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक बनकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम का संदेश फैलाएगी।

इस मौके पर गांधीनगर की मेयर मीना पटेल, एमएलए रीता पटेल, शहर भाजपा अध्यक्ष आशीष दवे, गांधीनगर नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी और अन्य लोग मौजूद थे।

