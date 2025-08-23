Lalan Singh Slams Rahul Gandhiकेंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल और तेजस्वी को भ्रष्टाचार पर घेरा, कहा- बौखलाना वाजिब, प्रधान कोतवाल डंडा लेकर खड़ा है

पटना: केंद्रीय मंत्री और जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार ढंग से घेरा है।

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जहां वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का बौखलाना वाजिब है क्योंकि 'प्रधान कोतवाल' डंडा लेकर खड़ा है।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल नेटवर्किंग साइट 'एक्स' पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लालू यादव परिवार को निशाने पर लेते हुए लिखा, "पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त... पिता का भ्रष्टाचार में जेल जाना और आना, जमानत होने पर हाथी पर चढ़कर निकलना। चारा खाने वाला भी स्वतंत्रता सेनानी हो गया।"

इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरते हुए लिखा, "पुत्र होश संभालते ही नौकरी के बदले जमीन लिखवाकर गरीबों का खून चूसकर आनंद ले रहा है। मोदी सरकार ने पकड़ लिया। वाह रे, बिहार में शासन करने वालों का सपना, भ्रष्टाचारियों का बौखलाना वाजिब है- प्रधान कोतवाल डंडा लेकर जो खड़ा है।"

एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए लिखा, "देश में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र के हत्यारे परिवार के युवराज बिहार में भ्रष्टाचारियों के साथ गले से गले मिलकर घूम रहे हैं। घुसपैठियों के बहाने फर्जी मतदाता के दम पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में जीत पर क्यों नहीं बोलते हैं?"

उन्होंने आगे बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद के सफाया तय होने का दावा करते हुए लिखा, "प्रधान कोतवाल ने लोकतंत्र के फर्जीवाड़े को पकड़ लिया... और डंडा लेकर खड़े हो गए। अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी स्वाभाविक है- बौखलाहट जो है। बिहार की जनता सजग है- सब देख रही है- सफाया तय है।" ‎

‎