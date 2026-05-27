दिल्ली के चितली कबर मार्केट में फुटपाथ पर मिला शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली के चितली कबर मार्केट इलाके में मंगलवार देर रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात 2:30 बजे हेड कांस्टेबल दिनेश और हेड कांस्टेबल अरविंद मोटरसाइकिल से इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर चितली कबर मार्केट स्थित दुकान नंबर 1348 के सामने फुटपाथ पर पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी।

पुलिसकर्मियों ने जब उस व्यक्ति की जांच की, तो वह मृत पाया गया। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शुरुआती जांच में उसके शरीर पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। मृतक ने सामान्य कपड़े और चप्पल पहन रखी थी।

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आसपास मौजूद स्थानीय लोगों से मृतक की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने आम जनता से मृतक की पहचान करने में मदद की अपील की है।

मामले की सूचना मिलने पर क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां की तस्वीरें व वीडियो रिकॉर्ड किए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके।

आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

--आईएएनएस

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