Uma Bharti Bareilly Event: कल्याण सिंह बब्बर शेर थे, उन्होंने रामभक्तों का संरक्षण किया : उमा भारती

उमा भारती ने बरेली में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का किया अनावरण
Aug 16, 2025, 04:18 PM
कल्याण सिंह बब्बर शेर थे, उन्होंने रामभक्तों का संरक्षण किया : उमा भारती

बरेली: मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शनिवार को बरेली के आंवला में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मैं रास्ते से आ रही थी, यहां शाहजहांपुर नाम का जिला मिला, शाहजहांपुर अच्छा नहीं लगता, योगी जी से अनुरोध है कि इसके लिए कोई नया नाम प्रस्तावित करें।

उन्होंने कहा कि लोधी समाज ने भाजपा को मंच दिया, जिसकी वजह से भाजपा अपना विस्तार कर सकी। इस पार्टी ने लोधी समाज का सम्मान रखा, तो लोधियों ने भाजपा का मान रखा। लोधियों को ना चापलूसी आती है और ना साजिश करनी आती है। अभी हमने मथुरा और काशी के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, सुनवाई हो रही है। कोर्ट का आदेश हम मानेंगे।

उन्होंने कहा कि हमसे हमारे इष्ट के जन्मस्थान के लिए प्रमाण मांगा जा रहा है, जबकि वेटिकन सिटी दुनिया भर में ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। बाबरी राष्ट्रीय अपमान का विषय थी। मीर बाकी ने हमारी विरासत पर कील ठोंकने का काम किया था। अस्मिता का अपमान करने के लिए ढांचे को गिराकर वहां इबादतघर बनाया था। हमने राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण कर फिर से गौरव को लौटाने का काम किया था।

उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह बब्बर शेर थे, जिन्होंने रामभक्तों का संरक्षण किया, अपनी सत्ता की चिंता नहीं की। जाति के नाम पर हिंदू समाज को बांटने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है। हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए पिछड़ों और दलितों को आगे आना होगा। समाज और सत्ता में उन्हें बराबर की भागीदारी देनी होगी। सत्ता, समाज और शासन में निर्णायक भागीदारी के लिए अटल बिहारी बाजपेयी जी ने बहुत काम किया था।

केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी बचपन में खिलौनों से नहीं, तलवार से ही खेला करती थीं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक राज्य और राज्य के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। लोधी समाज धोखा तो खा लेगा, लेकिन धोखा देने का काम नहीं करेगा। हमारा समाज मेहनतकश समाज है। इतिहासकारों ने अवंतीबाई लोधी के साथ अन्याय किया है; हमारे शहीदों के साथ उन्होंने अन्याय किया है। आज समाज को क्रांतिकारियों की गौरव गाथा को जन-जन तक ले जाना है। गुलामी के चिह्नों को मिटाने का काम सरकार कर रही है; हम सबको एक साथ आकर इसका समर्थन करना चाहिए और महापुरुषों का मान बढ़ाने का काम करना है।

कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जयंती पर आंवला में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। यह क्षेत्रवासियों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने आंवला में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी विवरण दिया और कहा कि लोधी समाज सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन है। जिसने देश और प्रदेश के विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। लोधी समाज ने देश की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने को लेकर किए जा रहे प्रयास के लिए गृह मंत्री अमित शाह का भी अभिनंदन किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाया है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, हालांकि उनका पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, है। उनके दल में सब कुछ परिवार से ही है, उनकी सरकार में भी परिवार ही सब कुछ है। उनकी पार्टी गुंडों और अपराधियों का संरक्षण करती है। वे पिछड़ों के नाम पर केवल परिवार का ही विकास करते हैं, पिछड़ों का सम्मान और स्वाभिमान भाजपा के हाथ ही है।

सांसद एवं अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के अध्यक्ष साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन की पूरी भूमिका कल्याण सिंह और उमा भारती के नेतृत्व में रची गई। उनके ही प्रयासों से आज भव्य मंदिर बनने से पूरे हिंदू समाज का मस्तक विश्व में ऊंचा हुआ है।

 

 

