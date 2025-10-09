Keir Starmer India Visit : कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता के लिए बधाई दी

भारत समाचार

Oct 09, 2025, 05:51 PM
नई दिल्ली: भारत यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत के नेतृत्व और दूरदर्शिता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिसका लक्ष्य 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। आपका विकासशील भारत का विजन इसे 2047 तक पूरी तरह से विकसित देश बनाना है।

कीर स्टार्मर ने कहा कि जब से मैं यहां आया हूं, मैंने जो कुछ भी देखा है, वह मेरे लिए इस बात का प्रमाण है कि आप इसमें सफलता की राह पर हैं। हम इस यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रमंडल और जी20 में एक साथ बैठते हैं और हम चाहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना उचित स्थान प्राप्त करे।

उन्होंने आगे कहा कि यह भारत द्वारा किया गया अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है, इसलिए मैं इस साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह दोनों देशों के लिए एक बड़ी जीत है। भारतीय और ब्रिटिश व्यापारिक नेताओं के बीच पिछले दो दिनों की चर्चाएं अविश्वसनीय रूप से उत्पादक रही हैं, और सहयोग और विचारों पर काफी जोरदार चर्चा हुई।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई में यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करना सम्मान की बात थी, और कुछ ही महीनों बाद भारत की पुनः यात्रा पर मुझे खुशी है। यह महत्वपूर्ण है कि हम भारत की आर्थिक और वित्तीय राजधानी मुंबई में मिल रहे हैं, क्योंकि भारत की विकास गाथा उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि मैं हाल ही में हस्ताक्षरित यूके-भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) को एक महत्वपूर्ण क्षण मानता हूं। हम यहां कुछ नया बना रहे हैं- भविष्य पर केंद्रित एक आधुनिक साझेदारी और साथ मिलकर नए अवसरों का लाभ उठाना। समझौते के पन्नों पर लिखे शब्दों से परे वह विश्वास और साझा भावना निहित है जो हमारी साझेदारी को परिभाषित करती है।

उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के वर्तमान युग में भारत और यूके के बीच साझेदारी स्थिरता और आर्थिक प्रगति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती रहेगी। हमने हिंद-प्रशांत और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के साथ-साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांति बहाल करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है।

 

 

