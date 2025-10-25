Mahakal Water Screen Show : बाबा महाकाल की नगरी में पहला लाइट एंड साउंड शो, धर्म और आधुनिक तकनीक का दिखा अनोखा संगम

भारत समाचार

Oct 25, 2025, 07:01 AM
उज्जैन: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की महिमा अपार है। बाबा के दरबार में दूर-दूर से भक्त कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं।

अब उज्जैन के इतिहास और पवित्र शिप्रा नदी की महिमा को भी जान पाएंगे। मंदिर में भक्तों को उज्जैन के इतिहास से अवगत कराने के लिए लेजर लाइट शो रखा गया, और शो देखने के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई।

उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर में 'वाटर स्क्रीन' लाइट एंड साउंड शो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। शो में भगवान महाकाल की संपूर्ण गाथा, शिप्रा नदी और उज्जैन का इतिहास इनोवेटिव तरीके से दिखाया गया, जिससे आज के युवा बाबा महाकाल और सनातन धर्म के बारे में जान सकें। शो 30 मिनट लंबा है, जिसमें इतिहास को पानी की स्क्रीन (वाटर स्क्रीन) पर प्रोजेक्शन के माध्यम से श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन दीपावली पर किया गया और पहले दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शो देखा था। इस परियोजना को स्मार्ट सिटी और मध्य प्रदेश टूरिज्म ने मिलकर 18 करोड़ खर्च कर बनाया है।

निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने मीडिया को बताया कि लाइट एंड साउंड शो को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और अभी शो को देखने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। शो में उज्जैन का इतिहास और बाबा महाकाल की महिमा के बारे में बताया गया है, और कैसे पुराणों में मौजूद कथाओं की शुरुआत हुई। इन चीजों पर फोकस किया गया है।

शो को लेकर श्रद्धालुओं के बीच भी उत्साह देखा गया। श्रद्धालु प्रियंका ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि उन्होंने पहले भी कई लेजर शो देखे हैं, लेकिन जो शो उन्होंने मंदिर में देखा, उसका वर्णन नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि ऐसे शो को देखने के बाद युवा पीढ़ी धर्म को समझेगी कि कैसे महाकाल उज्जैन की नगरी में स्थापित हुए।

एक अन्य श्रद्धालु ने बातचीत में बताया कि किसी भी शो में इतने अच्छे तरीके से शिव महापुराण महिमा के बारे में नहीं बताया गया है। यह लाइटिंग साउंड शो धर्म और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम है।

 

 

 

