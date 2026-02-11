Mahakal Van Mela : सीएम मोहन यादव 11 फरवरी को उज्जैन में पांच दिवसीय 'महाकाल वन मेला' का करेंगे उद्घाटन

उज्जैन: मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर उज्जैन में बुधवार को वन विभाग की पांच दिवसीय प्रदर्शनी 'महाकाल वन मेला' का उद्घाटन करेंगे।

यह भव्य आयोजन शहर के सेठी नगर स्थित दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री लघु वन उत्पाद प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र (एमएफपी पार्क) द्वारा निर्मित 'महाकाल स्मृति उपहार' भी विमोचित करेंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि सीएम मोहन यादव वन विभाग की एक नई पहल 'महाकाल वन प्रसादम' का भी शुभारंभ करेंगे। 'महाकाल वन मेला' 'समृद्ध वन, सुखी लोग' की थीम पर आधारित होगा और 11 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। सरकार ने बताया कि यह पहली बार है कि उज्जैन के पवित्र शहर में वन मेले का आयोजन किया जा रहा है।

बयान में कहा गया है, "वन मेला का आयोजन राज्य भर के वनवासियों द्वारा एकत्रित गैर-लकड़ी वन उत्पादों के प्रदर्शन, संरक्षण, संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।"

गैर-लकड़ी वन उत्पादों के संग्राहक, वन धन केंद्र, प्राथमिक लघु वन उत्पाद सहकारी समितियां, व्यापारी और हर्बल और आयुर्वेदिक उद्योगों के प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग लेंगे और अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे।

बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, व्हीलचेयर, गोल्फ कार्ट, बैठने की जगह, पानी के पॉइंट और सेल्फी पॉइंट जैसी सुविधाएं भी आगंतुकों के लिए उपलब्ध होंगी। मेले में खरीदार-विक्रेता सम्मेलन, आयुर्वेदिक डॉक्टरों और पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा मुफ्त चिकित्सा परामर्श, जानकारीपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता होगी।

इस आयोजन में विशेष आकर्षणों में चीता परिवार और डायनासोर की एक विशाल मूर्ति, वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर और गोल्फ कार्ट की सुविधा, ओपीडी में इलाज करा रहे मरीजों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, महाकाल मंदिर से मेले के स्थल तक मुफ्त बस सेवा और बच्चों के लिए एक आकर्षक और मनोरंजक किड्स जोन शामिल होंगे।

इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री संभागीय वन अधिकारियों (डीएफओ) और जिला संघ दक्षिण पन्ना के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ जिला संघ दक्षिण पन्ना के वन रक्षक को भी प्रशंसा पत्र प्रदान करेंगे।

--आईएएनएस