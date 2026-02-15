Ujjain Mahakaleshwar Temple : त्रिशूल, चांद और सूरज से सुसज्जित हुए बाबा महाकाल, दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता

उज्जैन: उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन भक्त हर-हर के रंग में डूबे दिखे। रात से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं और मंदिर प्रशासन भी भक्तों को सुलभ दर्शन कराने की पूरी कोशिश कर रहा है।

माना जा रहा है कि सिर्फ महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकते हैं। वहीं, दूल्हे बने बाबा के आज अद्भुत शृंगार किए हैं, जिसमें माथे पर त्रिशूल और चांद को अर्पित किया गया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ऐसा शृंगार साल में एक बार ही किया जाता है।

महाशिवरात्रि के अवसर पर एक पुजारी ने आईएएनएस से कहा, "बाबा महाकाल के प्रांगण में शिव नवरात्रि और महाशिवरात्रि का उत्सव अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। लगातार 44 घंटे तक बाबा का दरबार भक्तों के लिए खुला रहेगा और भव्य तरीके से बाबा की भस्म आरती की गई है। भक्त आज बाबा पर दूध, दही और जल अर्पित कर सकते हैं और पूरे दिन बाबा का कपाट बंद नहीं होंगे और विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे।"

उन्होंने आगे बताया, महाशिवरात्रि पर बाबा के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से भक्त आए हैं और पूरी सुरक्षा के साथ भक्तों को कतार के साथ बारी-बारी दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर में भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा है। भक्त रात से ही लाइनों में लगे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं।

आज के बाबा के विशेष अनुष्ठान को लेकर पुजारी ने कहा, "दूध, दही, और गंगाजल से बाबा का विशेष पंचामृत अभिषेक किया गया है और फलों के रस से भी स्नान कराया गया है। भांग से बाबा का विशेष शृंगार हुआ है और उनके माथे पर सेहरानुमा मुकुट और माथे पर त्रिशूल, चांद, और सूरज को अर्पित किया गया है। ये प्रतीक है कि दिन और रात सब कुछ उन्हीं का है, जिसके बाद बाबा का होल्कर का अभिषेक होगा। शाम के समय बाबा की विशेष पूजा होगी जो अगले दिन प्रात काल तक चलेगी और बाबा को प्रकृति सेहरा अर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही 16 फरवरी को भस्म आरती 12 बजे की जाएगी और ऐसा साल में एक बार ही किया जाता है।"

मंदिर प्रशासन की माने तो 15 फरवरी और 16 फरवरी को मंदिर में 10 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए आ सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करते हुए श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल से लेकर सुलभ दर्शन की तैयारी हो चुकी है। ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है और परिसर के अंदर से लेकर बाहर तक पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी है।

