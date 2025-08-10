भारत समाचार

Bihar Voter List Irregularities: राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, तो जवाब भाजपा क्यों देती है: उदित राज

उदित राज का केंद्र व चुनाव आयोग पर हमला, वोटर लिस्ट गड़बड़ी के गंभीर आरोप।
Aug 10, 2025, 12:38 AM
राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, तो जवाब भाजपा क्यों देती है: उदित राज

नई दिल्‍ली: कांग्रेस नेता उदित राज ने बिहार में एसआईआर (वोटर लिस्ट) के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है।

उदित राज ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि एक ही पते पर शर्मा, वर्मा, अब्दुल और कुरैशी बैठे हैं, क्या यह मुमकिन है? तेजस्वी यादव के खुद के दो अलग-अलग जगहों पर वोट हैं, दो ईपीआईसी नंबर के साथ। जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा?"

उन्होंने आगे सवाल उठाया कि किस आधार पर कहा गया कि 22 लाख लोग मर चुके हैं? मृतक लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, जबकि जीवित लोगों के नाम इससे गायब हैं। उन्‍होंने इसे 'वोट की चोरी' का तरीका करार दिया और कहा कि बिहार में 'ट्रंप वोटर' और 'डॉग बाबू वोटर' जैसे मामले सामने आए हैं, जिनका जवाब न तो भाजपा देती है और न ही चुनाव आयोग।

उदित राज ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस या राहुल गांधी आयोग से सवाल पूछते हैं, तो जवाब भाजपा क्यों देती है? आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। वोटिंग की वीडियो फुटेज क्यों मिटाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों की वेबसाइट काम नहीं कर रही हैं। एक बिल्डिंग में सात हजार लोग वोटर हैं, यह कैसे संभव है?" उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, जो भाजपा के इशारे पर हो रहा है।

उदित राज ने एयर मार्शल प्रमुख के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट मार गिराए, तो यह अच्छी बात है। लेकिन हमारे कितने जहाज गिरे, इसकी भी जानकारी दी जानी चाहिए। भाजपा सरकार हर बात को छुपाने का काम कर रही है।

कांग्रेस नेता उदित राज ने उत्तराखंड में बादल फटने की घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उदित राज ने कहा कि ये सब अंधविश्वास हैं जो देश को बर्बाद करते हैं। यह वैज्ञानिक युग है, और हर घटना के वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण होते हैं। अगर सब कुछ धर्म के अनुसार होता, तो युद्ध, भुखमरी, चोरी और डकैती क्यों होती? भगवान दुनिया से सारे झगड़े खत्म कर देते।

 

