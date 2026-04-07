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Udhampur ATR Flight Service : जितेंद्र सिंह ने की उधमपुर के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा

उधमपुर में जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, एयरपोर्ट और हेल्थ सुविधाओं का विस्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 03:43 AM
जम्मू-कश्मीर: जितेंद्र सिंह ने की उधमपुर के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा

जम्मू: जम्मू और कश्मीर के उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को उधमपुर के लिए कई विकास संबंधी उपलब्धियों की घोषणा की, जिनमें अगले छह महीनों में एटीआर विमान सेवा शुरू करना और उसके बाद पूर्ण रूप से विकसित हवाई अड्डा शामिल है।

जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उधमपुर 'दिशा' बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विमानन क्षेत्र की उपलब्धि के तौर पर पूर्ण नागरिक हवाई अड्डे के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच, अगले छह महीनों के भीतर एटीआर फ्लाइट शुरू करने के लिए मौजूदा परिसर में अंतरिम ब्लॉक निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।

इसके साथ ही, आर्मी कमांड अस्पताल आम नागरिकों को नियमित सुपर-स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे जिले में उन्नत चिकित्सा सुविधा तक पहुंच में काफी सुधार होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को खाद्य उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाना: पारंपरिक दूध उत्पाद ‘कलाडी’ के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है, जिसे कर्नाटक के मैसूरू स्थित ‘फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट’ द्वारा विकसित किया जाएगा। इसमें कलाडी की विस्तारित शेल्फ-लाइफ वाली स्वादिष्ट रेसिपी तैयार की जाएगी और भारत और विदेशों में प्रमुख फूड चैनलों के माध्यम से परोसी जाएगी।

इसके साथ ही भदेरवाह से शुरू हुई लैवेंडर की खेती अब लत्ती के ऊपरी क्षेत्रों तक पहुंच गई है। धर रोड का उन्नयन शुरू कर दिया गया है। दिल्ली से कटरा तक का एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर अंतिम चरण में है। सांसद निधि से, उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज को एक एम्बुलेंस प्रदान की गई।

बता दें कि जितेंद्र सिंह 2024 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 18वें मंत्री और पृथ्वी विज्ञान के 12वें मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे प्रधानमंत्री कार्यालय, कर्मकार, लोक शिकायत और पेंशन विभाग; परमाणु ऊर्जा विभाग; और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री भी हैं।

उन्होंने उधमपुर से 18वीं लोकसभा के लिए 1,24,373 मतों के बहुमत से चुनाव जीता। उन्होंने उधमपुर से लड़ने वाले तीनों लोकसभा चुनाव लगातार जीतकर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट जीती है। वे 2014, 2019 और 2024 में लगातार विजयी रहे।

--आईएएनएस

 

 

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