Udham Singh Nagar Encounter: ऊधम सिंह नगर: पुलिस मुठभेड़ में दो हत्यारोपी गिरफ्तार, गोली लगने से घायल

ऊधम सिंह नगर: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेजी से चल रहा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशों के तहत किच्छा पुलिस ने हत्या और फायरिंग के मामले में फरार दो मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 19 अगस्त को ग्राम दरऊ निवासी शमी पुत्र अकरम ने अपने भाई आलिम की गोली मारकर हत्या के मामले में साजिद खान समेत अन्य के खिलाफ किच्छा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसी दिन पीड़िता मीना पत्नी जुनैद ने भी अपने घर में घुसकर फायरिंग, मोबाइल और सात हजार रुपये लूटने के आरोप में गुलनवाज समेत 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दोनों मामलों में नामजद आरोपी साजिद खान और गुलनवाज घटना के बाद से फरार थे।

पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने आरोपियों की तलाश में रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में छापेमारी की। छह अलग-अलग टीमें लगातार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही थीं, लेकिन आरोपी बार-बार स्थान बदल रहे थे। रविवार शाम को गोपनीय सूचना के आधार पर किच्छा कोतवाली पुलिस ने दरऊ क्षेत्र के पॉपुलर के खेत में छापा मारा। पुलिस को देखते ही साजिद खान पुत्र लिताफत खान और गुलनवाज पुत्र मोहम्मद अकील खान ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी।

घायल आरोपियों को तत्काल किच्छा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें रुद्रपुर रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक-एक तमंचा और कारतूस बरामद किए। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।