Udhampur CRPF accident: उधमपुर सड़क हादसे में सीआरपीएफ के दो जवान शहीद, खड़गे और प्रियंका गांधी ने जताया दुख

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वाहन के गहरी खाई में गिरने की दुखद घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने इस हादसे में शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना में सीआरपीएफ के तीन जवानों की शहादत से अत्यंत व्यथित हूं। इस भयानक त्रासदी में कई अन्य घायल हुए हैं। उनके बलिदान को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। वीर जवानों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"

प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "उधमपुर, जम्मू-कश्मीर में हमारी सेना का वाहन गहरी खाई में गिरने की वजह से सीआरपीएफ के जवानों की शहादत और कई के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। देश, हमारे बहादुर जवानों और उनके परिवारों का सदैव ऋणी रहेगा। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।"

सीआरपीएफ ने उधमपुर हादसे को लेकर अपडेट जारी किया। सीआरपीएफ ने बताया कि 187 बटालियन के हेड कांस्टेबल/रेडियो ऑपरेटर अरविंद कुमार (39 वर्ष, चंदौली, उत्तर प्रदेश) और 137 बटालियन के हेड कांस्टेबल/जीडी अनोंदो कोच (28 वर्ष, निवासी- साउथ वेस्ट गारो हिल्स, मध्य प्रदेश) की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। इसके अलावा, 10 घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर के उत्तरी कमान अस्पताल में भेजा गया है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का बंकर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त होकर एक गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में कम से कम दो जवानों की जान गई है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं।