Uddhav Thackeray Statement : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 'पैसा फेंको, तमाशा देखो' मॉडल पर चल रहा : उद्धव ठाकरे

मुंबई: मुंबई में निकाय चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप–प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार और भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव अब 'पैसा फेंको, तमाशा देखो' मॉडल पर चल रहा है।

उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि महायुति के अंदर ही मारामारी मची हुई है। उन्होंने कहा कि कुकर में जैसे उबाल आता है, वैसे ही मालवण और कोकण में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई है। बैग भर-भरकर पैसे पकड़े जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। जो भाजपा के हैं, उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है, जबकि अन्य पर कार्रवाई हो रही है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह पूरी व्यवस्था एक ‘वॉशिंग मशीन’ की तरह चल रही है। “किसी को भी इसमें डालो, वो धुलकर ही बाहर आता है।”

उद्धव ठाकरे ने भाजपा के मंत्री जयकुमार गोरे पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह मंत्री बाहर से ‘गोरे’ हैं, लेकिन मन से ‘काले’। “उनका कहना है कि अगर पति तुम्हें 100 रुपए नहीं देता, तो मुख्यमंत्री तुम्हें 1500 रुपए दे रहे हैं। यह पति-पत्नी में झगड़ा लगवाने जैसा है। 1500 रुपए देकर निष्ठा खरीदने की कोशिश हो रही है।”

उद्धव ने कहा, “ये लोग महिलाओं से कह रहे हैं कि पति को छोड़कर मुख्यमंत्री पर भरोसा करो। यह कैसी सोच है? किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? ऐसे लोगों के हाथों में हम मुंबई नहीं दे सकते।”

उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता यह सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी।

इसके साथ ही मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुंबई में आज जिस तरह का प्रदूषण देखा जा रहा है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदूषण की यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई?

