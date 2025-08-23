Uddhav Thackeray Hindi Stance : हिंदी भाषा पर शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले- जबरदस्ती नहीं चलेगी

भारत समाचार

Aug 23, 2025, 02:12 PM
मुंबई: शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें किसी भाषा या देश के प्रति कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी भाषा को जबरन थोपे जाने का विरोध है।

शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "जब मैं दिल्ली गया था, वहां मुझसे पूछा गया कि आप हिंदी का विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा, अगर आप प्यार से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगी।" उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, "एक हिंदी पत्रकार ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसी की भाषा (हिंदी) में जवाब दिया। मैंने कहा, 'तुम्हें मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना?' मुझे भी हिंदी आती है, और मैं उतनी हिंदी बोल लेता हूं जितनी जरूरी हो।"

 

उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा, "आज जो 'महाविकास गाड़ी' और 'इंडिया गाड़ी' को भ्रष्टाचार से जोड़कर दिखाया जा रहा है, उसी भ्रष्टाचार को आज ये लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र आते हैं, तो उनके आसपास जो लोग होते हैं, वो कोई 'कुंभ मेला' नहीं, बल्कि 'दंभ मेला' होता है।"

 

शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, "आदर्श घोटाले से लेकर 70 हजार करोड़ के घोटाले तक के आरोप पहले खुद प्रधानमंत्री ने लगाए थे, तो अब वही लोग मंत्री कैसे बन गए? भ्रष्टाचारियों को आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं।" उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उन्हें ही भाजपा सरकार में पद दिया जा रहा है।

 

इस दौरान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे पर भी ठाकरे ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए और कहा, "आप शेख हसीना को भारत बुलाते हैं, जबकि बांग्लादेश का विरोध करते हैं। ये दोहरी नीति क्यों?"

 

 

 

