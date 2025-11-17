भारत समाचार

Uddhav Thackeray Appointment : महाराष्ट्र सरकार ने बालासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की

उद्धव ठाकरे बने बालासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष
Nov 17, 2025, 08:14 AM
महाराष्ट्र सरकार ने बालासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी कर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बालासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार ने शिवसेना के संस्थापक और हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रखर नेता बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि से पहले यह अहम फैसला लिया।

राज्य सरकार ने बालासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की भी नई नियुक्ति की है। आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। भाजपा विधायक पराग अलवानी और शिवसेना नेता शिशिर शिंदे को भी स्मारक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

 

बालासाहेब ठाकरे की स्मृति को संजोए रखने के लिए मुंबई में एक भव्य स्मारक बनाने के लिए शिवाजी पार्क, दादर स्थित 'मेयर बंगला' परिसर का चयन किया गया। इस स्मारक के लिए एक सरकारी सार्वजनिक न्यास की स्थापना की गई।

 

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्मारक निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट ने दो कार्यकाल पूरे किए। दूसरी बार नियुक्त सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल इसी साल 11 मार्च को पूरा हुआ। पूर्व अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जरूरी हो गई थी।

 

आदेश में आगे कहा गया कि सरकार ने ट्रस्ट के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, ट्रस्ट में हुए बदलाव को आधिकारिक रूप से दर्ज कराने के लिए सुभाष राजाराम देसाई को ट्रस्ट का सचिव नियुक्त किया गया है।

 

सरकार ने निर्देश दिया है कि नवगठित ट्रस्टी मंडल को ट्रस्ट के विधानपत्र और नियम व नियमावली के अनुसार ही कार्य करना होगा। फिलहाल, इस आदेश को महाराष्ट्र शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

 

वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मराठी अस्मिता की बुलंद आवाज, शिवसेना प्रमुख और हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।"

 

--आईएएनएस

 

 

