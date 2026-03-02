UAE Iran Attack Update : ईरानी हमले में घायल भारतीय खतरे से बाहर: भारतीय दूतावास

नई दिल्ली : संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ईरानी हमले में भारतीय भी घायल हुए हैं। यूएई में भारतीय दूतावास ने बताया कि घायल भारतीय खतरे से बाहर हैं और उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है।

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमले में हुए नुकसान और नागरिकों के हताहत को लेकर एक अपडेट जारी किया था, जिसमें बताया गया कि इन घटनाओं में पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी नागरिकों की मौतें हुई हैं।

इसके साथ ही आगे बताया गया कि अमीराती, मिस्री, इथियोपियाई, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, ईरानी, ​​भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई, अजरबैजानी, यमनी, युगांडाई, इरिट्रियाई, लेबनानी, और अफगान के 58 नागरिक मामूली रूप से घायल हुए।

इस पर भारतीय दूतावास की तरफ से बताया गया कि दूतावास को भारतीय नागरिक के घायल होने की जानकारी है और वह अस्पताल अधिकारियों के संपर्क में है। भारतीय नागरिक खतरे से बाहर है। हम हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमले की शुरुआत से अब तक संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना और वायु रक्षा बलों ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलों, दो क्रूज मिसाइलों और 541 ईरानी ड्रोनों का सामना किया है। हमले के दूसरे दिन की सुबह, संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना और वायु रक्षा बलों ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया, जबकि आठ मिसाइलें समुद्र में गिरीं। उन्होंने दो क्रूज मिसाइलों और 311 ड्रोनों को भी नष्ट कर दिया।

मंत्रालय ने बताया कि हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ मलबा गिरा, जिससे कई नागरिक संपत्तियों को मामूली से मध्यम स्तर की भौतिक क्षति हुई।

मंत्रालय ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी पूर्ण तत्परता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों, निवासियों और आगंतुकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

--आईएएनएस