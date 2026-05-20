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ट्विशा शर्मा मामला : पुलिस ने परिजनों से किया शव ले जाने का आग्रह, डीकंपोज होने की आशंका

एम्स भोपाल में शव सुरक्षित रखने की सीमित सुविधा, परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की जताई मांग
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Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 10:09 AM
ट्विशा शर्मा मामला : पुलिस ने परिजनों से किया शव ले जाने का आग्रह, डीकंपोज होने की आशंका

भोपाल: भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना के आरोप में दर्ज मामले में मृतका ट्विशा शर्मा के शव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने मृतका के पिता नवनिधि शर्मा को पत्र लिखकर शव ले जाने का आग्रह किया है।

थाना प्रभारी, कटारा हिल्स द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम 13 मई 2026 को किया जा चुका है। वर्तमान में शव एम्स भोपाल के मॉर्चरी रूम में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा गया है। एफएमपी विभाग ने चेतावनी दी है कि शव को डीकंपोज होने से बचाने के लिए उसे -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना आवश्यक है, लेकिन एम्स भोपाल में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

 

पुलिस ने पत्र में स्पष्ट किया है कि परिवार द्वारा शव को सुरक्षित रखने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, लंबे समय से शव मॉर्चरी में रखे होने के कारण उसके डीकंपोज होने की पूरी आशंका है। इसलिए परिवार से अनुरोध किया गया है कि वे शव ले जाने की व्यवस्था करें।

 

मृतका ट्विशा शर्मा की शादी समर्थ सिंह के साथ हुई थी। परिवार ने दहेज प्रताड़ना और धारा 498ए के तहत केस दर्ज कराया है। अपराध क्रमांक 133/2026 के तहत मामले की जांच चल रही है।

 

परिवार का कहना है कि वे शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पहली रिपोर्ट पर संदेह है। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि शव को ज्यादा समय तक मॉर्चरी में रखना संभव नहीं है।

 

एम्स भोपाल के चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य मॉर्चरी में शव को कुछ दिनों तक ही सुरक्षित स्थिति में रखा जा सकता है। लंबे समय तक रखने पर शव के डीकंपोज होने से सबूत नष्ट हो सकते हैं, जिससे जांच प्रभावित होने की आशंका है।

 

इस मामले में अब परिवार पर शव लेने या आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी है। भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय को भी परिवार की ओर से शव को सुरक्षित रखने के संबंध में अर्जी दी गई थी।

 

ट्विशा शर्मा की मौत का मामला भोपाल में काफी संवेदनशील बना हुआ है। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के कारण उनकी बेटी की मौत हुई, जबकि आरोपी पक्ष इन आरोपों से इनकार कर रहा है।

 

पुलिस ने परिवार से अपील की है कि वे जल्द से जल्द शव लेने की व्यवस्था करें, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई के लिए परिवार के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

 

--आईएएनएस

 

एससीएच/एएस

 

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