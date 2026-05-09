Tamil Nadu Politics : विजय जल्द राज्यपाल से मिलकर समर्थन पत्र सौंपेंगे, शपथ ग्रहण का तय होगा समय: निवेदिथ अल्वा

चेन्नई: तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख सी जोसेफ विजय ने शनिवार को तमिलनाडु में सरकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए 120 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया। इसके साथ ही 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए विजय के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव निवेदिथ अल्वा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्यपाल अब नए सरकार के शपथ ग्रहण का समय तय करेंगे।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में निवेदिथ अल्वा ने कहा कि हमें अभी-अभी यह जानकारी मिली है कि टीवीके नेता विजय जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उनके साथ वे सभी समर्थन पत्र भी होंगे जो विभिन्न पार्टियों ने उनकी सरकार के समर्थन में आगे आकर दिए हैं। अब हमें उम्मीद है कि राज्यपाल पूरी तरह संतुष्ट होंगे और जल्द ही नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समय तय करेंगे।

बता दें कि टीवीके को हालिया समर्थन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) से मिला। आईयूएमएल विधायक दल के नेता एसएसबी सैयद फारूक बाशा और उपनेता एएम शाहजहां ने राज्यपाल-प्रभारी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हस्ताक्षरित पत्र सौंपकर टीवीके सरकार को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा की। इससे पहले, विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) ने भी विजय को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद टीवीके सरकार गठन के लिए जरूरी संख्या जुटाने में सफल रही।

टीवीके के पास अब कुल 120 विधायकों का समर्थन है। इनमें टीवीके के 108 विधायक, कांग्रेस के 5, भाकपा और माकपा के 2-2 विधायक, वीसीके के 2 और आईयूएमएल के 2 विधायक शामिल हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था। चुनाव में डीएमके, एआईएडीएमके, नाम तमिलर कच्ची (एनटीके) और टीवीके के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। चार मई को घोषित नतीजों में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि, विजय द्वारा जीती गई दो सीटों में से एक सीट अपने पास रखने के फैसले के बाद पार्टी की प्रभावी संख्या 107 रह गई।

--आईएएनएस