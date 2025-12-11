TVK Strategy : विधानसभा चुनाव के लिए आज चेन्नई में टीवीके की बैठक

चेन्नई: एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी, तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके), गुरुवार को चेन्नई में एक अहम स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रही है, जिसमें पार्टी के राज्य के अधिकारी और जिला सचिव शामिल होंगे। पार्टी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर रही है।

पार्टी हेडक्वार्टर में सुबह 10 बजे होने वाले इस सेशन में चुनाव प्लानिंग के अगले चरण, बूथ-लेवल पर लोगों को जुटाने और फील्ड एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेशन पर फोकस किए जाने की उम्मीद है।

यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब टीवीके के प्रमुख विजय और पार्टी लीडरशिप चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में, टीवीके एक साथ अपनी मेंबरशिप बढ़ा रहा है और लोगों तक अपनी पहुंच भी बढ़ा रहा है।

करूर में भीड़ से जुड़ी घटना के बाद थोड़े समय के ब्रेक के बाद, विजय ने कांचीपुरम के एक प्राइवेट कॉलेज में एक पब्लिक मीटिंग के साथ अपने कार्यक्रम फिर से शुरू किए और बाद में पुडुचेरी में भी इसी तरह के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। ये कार्यक्रम पार्टी के राजनीतिक गति को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को दिखाते हैं।

अपने जमीनी स्तर को मजबूत करने के हिस्से के रूप में, टीवीके ने 234 विधानसभा क्षेत्रों में 69,000 बूथ कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों ने घर-घर जाकर लोगों से मिलना और पार्टी के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है।

टीवीके के सीनियर अधिकारी भी संगठन की प्रगति का आकलन करने और चुनावी रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। आज की चर्चा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पार्टी के प्रमुख फैसले लेने वाले लोग एक साथ आ रहे हैं।

हालांकि विजय के शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर सेंगोत्तैयान और कई सीनियर नेताओं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो हाल ही में टीवीके में शामिल हुए हैं, के इसमें शामिल होने की उम्मीद है।

पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर टीवीके के जनरल सेक्रेटरी एन. आनंद के एक पोस्ट के अनुसार, सभी राज्य अधिकारियों और जिला सचिवों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

चुनाव का मौसम तेजी से नजदीक आ रहा है, ऐसे में टीवीके का लक्ष्य अपनी कैंपेन मशीनरी को सुव्यवस्थित करना और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करना है। उम्मीद है कि यह चर्चा पार्टी के आने वाले राजनीतिक कदमों और रणनीतियों को आकार देगी, क्योंकि यह खुद को तमिलनाडु के चुनावी परिदृश्य में एक गंभीर दावेदार के रूप में स्थापित कर रही है।

