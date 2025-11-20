Vijay Political Comeback : विजय फिर से शुरू करेंगे राजनीतिक यात्रा, टीवीके ने 4 दिसंबर को टीएन के सलेम में रैली करने की मांगी अनुमति

चेन्नई: तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेता विजय थोड़े समय के ब्रेक के बाद राजनीति में वापसी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए टीवीके ने 4 दिसंबर को टीएन के सलेम में रैली के लिए अनुमति मांगी है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, विजय तमिलनाडु के सलेम में फिर से राजनीतिक यात्रा शुरू करेंगे। इसके लिए टीवीके ने 4 दिसंबर को एक बड़ी जनसभा करने के लिए ऑफिशियल अनुमति मांगी है।

टीवीके प्रमुख ने 27 सितंबर को हुई दुखद घटना के बाद सभी पब्लिक इवेंट्स रोक दिए थे। करूर के पास वेलुचामिपुरम में उनकी रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी।

इस दुखद घटना के कारण पार्टी की फील्ड एक्टिविटीज एक महीने तक रुकी रहीं और प्रशासनिक और ऑर्गेनाइजेशनल प्रक्रिया का आंतरिक पुनर्मूल्यांकन हुआ।

इसके बाद के हफ्तों में टीवीके ने अपने आंतरिक रीस्ट्रक्चरिंग को तेज कर दिया।

हाल ही में ममल्लापुरम में एक निजी जगह पर विजय की अध्‍यक्षता में पार्टी की एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई थी।

खबर के मुताबिक, बैठक में ऑर्गनाइजेशनल जिम्मेदारियों को आसान बनाने, जिला यूनिट्स को मजबूत करने और पार्टी को राज्य भर में आउटरीच के अगले फेज के लिए तैयार करने पर फोकस किया गया।

इंटरनल प्रोसेस के पटरी पर आने के साथ, टीवीके प्रमुख ने अब जनता से जुड़ाव फिर से शुरू करने का फैसला किया है।

टीवीके स्टेट एग्‍जीक्यूटिव कमेटी ने सलेम म्युनिसिपल पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार अभिनपु को एक फॉर्मल पिटीशन दी है। इसमें 4 दिसंबर को शहर में एक पब्लिक मीटिंग करने की परमिशन मांगी गई है।

पिटीशन में कहा गया है कि पार्टी तीन संभावित जगहों किला मैदान, बोस मैदान या शीलनायकनपट्टी का खुला मैदान में से किसी एक के लिए मंजूरी मांग रही है।

टीवीके ने इवेंट के लिए बेहतर सुरक्षा सिक्योरिटी इंतजाम और पुलिस मदद के लिए अनुरोध किया है।

पार्टी के अंदर के लोगों ने इशारा किया है कि विजय अपने नए कैंपेन प्लान के तहत हर हफ्ते दो जिलों का दौरा करने का प्लान बना रहे हैं।

--आईएएनएस