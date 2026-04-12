Kanyakumari Election Campaign : टीवीके नेता विजय ने रद्द की कन्याकुमारी रैली, अब रोड शो से करेंगे चुनाव प्रचार तेज

कन्याकुमारी: टीवीके नेता विजय ने रविवार को कन्याकुमारी जिले में तय जनसभा को तैयारियों के बीच में ही रद्द कर दिया। उन्होंने रैली की जगह एक बड़ा रोड शो करने का फैसला किया है।

अभिनेता-राजनेता विजय पूरे तमिलनाडु में जोरदार प्रचार कर रहे हैं और अपनी पार्टी के 'सीटी' चुनाव चिह्न के लिए वोट मांग रहे हैं। कन्याकुमारी में, अगस्त्येश्वर स्थित विवेकानंद कॉलेज के मैदान में एक जनसभा के लिए व्यवस्थाएं की गई थीं और पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल को तैयार करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे थे। हालांकि, रविवार को जब तैयारियां अभी भी चल रही थीं, तभी अचानक इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।

आखिरी समय में लिए गए इस फैसले का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने तुरंत मंच को हटाना और कार्यक्रम स्थल से साजो-सामान को हटाना शुरू कर दिया।

टीवीके के पदाधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विजय जनसभा के बजाय कन्याकुमारी में महाधनपुरम गोलचक्कर से जीरो पॉइंट तक बाईपास मार्ग पर एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। इस रोड शो के लिए दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे के बीच पुलिस की अनुमति मिल गई है। हालांकि, कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष शर्तें भी लगाई गई हैं।

विजय चेन्नई से तूतीकोरिन तक हवाई मार्ग से पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से कन्याकुमारी जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में टीवीके के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे।

बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए अधिकारियों ने पूरे मार्ग पर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की है। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में यह रोडशो जबरदस्त रफ्तार देगा।

गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। फिलहाल, प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। प्रचार की अनुमति सिर्फ 21 अप्रैल की शाम तक है, इसलिए पूरे राज्य में राजनीतिक दलों ने लोगों तक पहुंचने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।

--आईएएनएस

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