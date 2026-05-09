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Vijay Political Party : तमिलनाडु में टीवीके समर्थक ड्राइवर-कंडक्टर बनाएंगे अलग यूनियन, पार्टी नेतृत्व से मांगा समर्थन

टीवीके के समर्थन में परिवहन कर्मचारियों की नई यूनियन बनाने की तैयारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 09, 2026, 05:02 AM
तमिलनाडु में टीवीके समर्थक ड्राइवर-कंडक्टर बनाएंगे अलग यूनियन, पार्टी नेतृत्व से मांगा समर्थन

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके का प्रभाव अब सरकारी परिवहन कर्मचारियों के बीच भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। चुनावी सफलता से उत्साहित तमिलनाडु राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के कुछ कर्मचारियों ने अब टीवीके से जुड़ा एक नया ट्रेड यूनियन बनाने की पहल शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) के कई बस चालक और परिचालक, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर टीवीके का समर्थन किया था, उन्होंने पार्टी की जीत का जश्न मिठाइयां बांटकर और विभिन्न शाखा कार्यालयों के बाहर जुटकर मनाया।

अब टीवीके समर्थक कर्मचारी टीएनएसटीसी और राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम (एसईटीसी) के भीतर एक स्वतंत्र कर्मचारी यूनियन बनाने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि यह यूनियन उसी तरह काम करेगी जैसे डीएमके और एआईएडीएमके से जुड़ी मजबूत यूनियन वर्षों से परिवहन निगमों में प्रभाव रखती आई हैं।

सूत्रों का कहना है कि टीवीके समर्थक परिवहन कर्मचारियों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क कर यूनियन को औपचारिक मान्यता और संगठनात्मक सहयोग देने की मांग की है। पार्टी नेतृत्व ने भी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और यूनियन की संरचना तथा नेतृत्व को लेकर शुरुआती चर्चा शुरू हो चुकी है।

इस पहल से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि नई यूनियन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और लंबे समय से लंबित समस्याओं को उठाना होगा। इनमें सेवा शर्तें, काम का बढ़ता दबाव, तबादले, वेतन संबंधी शिकायतें, और रिटायरमेंट लाभ जैसे मुद्दे शामिल हैं।

टीएनएसटीसी की मेट्टुपालयम शाखा के एक चालक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यूनियन जल्द शुरू हो सकती है। उन्होंने बताया कि विजय फैन क्लब से जुड़े कई चालक और परिचालक फिलहाल डीएमके और एआईएडीएमके से जुड़ी यूनियनों के सदस्य हैं, लेकिन अब टीवीके के उभार के बाद वे अपना समर्थन बदलने पर विचार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

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