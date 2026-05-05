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Tamil Nadu Elections 2026 : टीवीके ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया, बहुमत साबित करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा

तमिलनाडु में टीवीके का सरकार दावा, कांग्रेस ने कहा जनता ने बदलाव चुना
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 02:22 PM
टीवीके ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया, बहुमत साबित करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा

चेन्नई: अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) ने विधानसभा चुनावों में 108 सीटों पर जीत कर तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया है।

234 सदस्यीय विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा 118 नहीं मिला, जिससे राज्य राजनीतिक अनिश्चितता और गहन वार्ताओं के दौर में प्रवेश कर चुका है।

चुनाव में अपने मजबूत प्रदर्शन के आधार पर टीवीके ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से संपर्क किया और सरकार बनाने के अपने अधिकार का दावा करते हुए सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। इस घटनाक्रम ने संभावित गठबंधनों को लेकर अटकलों को हवा दी है, क्योंकि टीवीके बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें पीछे है।

अब ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया है कि कौन सी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार विजय की पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, जिससे वह एक स्थिर सरकार बना सके।

इस बीच कांग्रेस के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडंकर ने कहा कि चुनाव परिणाम जनता की बदलाव की स्पष्ट इच्छा को दर्शाता है।

उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है। विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं ने बड़ी संख्या में टीवीके का समर्थन किया है। हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं।

चोडंकर ने आगे कहा कि तमिलनाडु चुनाव परिणामों पर एक विस्तृत रिपोर्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को सौंप दी गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु में आगे की कार्रवाई नेतृत्व द्वारा सामूहिक रूप से तय की जाएगी।"

चोडंकर ने यह भी संकेत दिया कि यदि स्थिति की मांग हुई तो कई कांग्रेस नेता समर्थन देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, "टीवीके द्वारा अपने विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाने के बाद वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी को भी टीवीके को कम नहीं आंकना चाहिए।"

संख्या का खेल अब केंद्र में आ गया है, और सभी की निगाहें राज्यपाल के अगले कदम और उभरते राजनीतिक गठबंधनों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि तमिलनाडु में अगली सरकार कौन बनाएगा।

--आईएएनएस

 

 

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