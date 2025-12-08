TVK Erode Rally : इरोड रैली की अनुमित नहीं मिलने पर टीवीके ने नया आवेदन दिया

इरोड: इरोड में 16 दिसंबर को विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) की बड़ी जनसभा होने वाली थी। जिला पुलिस ने जगह और सुरक्षा का हवाला देकर पहले इजाजत देने से मना कर दिया। अब टीवीके ने सोमवार को नया आवेदन दे दिया है और रैली कराने की पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि पहले झटका लगा, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे और यह महत्वपूर्ण रैली हर हाल में करेंगे।

विजय, जो तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के प्रमुख हैं, 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले राज्य भर में अपनी राजनीतिक पहुंच को तेज कर रहे हैं।

इस कैंपेन के तहत, इरोड जिले में एक बड़ी जनसभा की योजना बनाई गई थी। सोमवार सुबह, टीवीके के राज्य कार्यकारी समिति के मुख्य समन्वयक सेंगोत्तैयान ने पार्टी के वरिष्ठ प्रशासकों के साथ, संपत नगर में कलेक्ट्रेट कैंप कार्यालय में इरोड कलेक्टर कंधसामी से मुलाकात की और 16 दिसंबर की रैली के लिए अनुमति मांगने वाली एक याचिका औपचारिक रूप से सौंपी।

इरोड जिले के पुलिस अधीक्षक को भी इसी तरह का एक आवेदन दिया गया। रैली पहले इरोड-पेरुंदुरई रोड पर पावलथंपलयम के पास सात एकड़ की एक निजी खाली जमीन पर प्रस्तावित थी। हालांकि, पुलिस अधीक्षक सुजाता के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने उस जगह का निरीक्षण किया, जिसके बाद अनुमति देने से इनकार कर दिया गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने जगह की कमी, भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों को जगह को अस्वीकार करने का मुख्य कारण बताया।

अनुमति न मिलने के बाद, सेंगोत्तैयान ने एक वैकल्पिक जगह की पहचान करने के लिए टीवीके के जिला-स्तरीय अधिकारियों के साथ तुरंत बातचीत की। नतीजतन, अब पेरुंदुरई के पास एक नई जगह शॉर्टलिस्ट की गई है। संशोधित जगह के लिए पुलिस मंजूरी मांगने वाला एक नया आवेदन बाद में दिन में जमा किया गया।

सेंगोत्तैयान ने कहा, "अनुमति मिलने के बाद हम सरकारी नियमों और सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार ही रैली करेंगे।" जब उनसे पूछा गया कि क्या इरोड रैली के दौरान अन्य पार्टियों के वरिष्ठ पूर्व मंत्री टीवीके में शामिल हो सकते हैं, तो सेंगोत्तैयान ने सतर्क जवाब देते हुए कहा, "16 तारीख तक इंतजार करें।"

इस बीच, विजय का कैंपेन कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के जारी है। इरोड कार्यक्रम में अनिश्चितता के कारण, वह मंगलवार को पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।

पार्टी नेताओं ने कहा कि यह तमिलनाडु और पड़ोसी क्षेत्रों में कैंपेन की गति बनाए रखने के विजय के संकल्प को दर्शाता है। टीवीके सूत्रों ने बताया कि आने वाले हफ्तों में पश्चिमी तमिलनाडु में और रैलियों और संगठनात्मक बैठकों की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि पार्टी 2026 में अपनी पहली बड़ी चुनावी लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है।

--आईएएनएस